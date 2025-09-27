Patrika LogoSwitch to English

Rain Alert: राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather: राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगले 3 दिन कई इलाकों में येलो अलर्ट रहेगा। सीकर में मौसम शुष्क है लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ता जा रहा है।

सीकर

Akshita Deora

Sep 27, 2025

Heavy Rain Alert in Rajasthan
Play video
राजस्थान में बारिश की संभावना (फोटो-पत्रिका)

Monsoon: मानसून राजस्थान से विदा हो गया है लेकिन सक्रिय तंत्र के कारण बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए राजस्थान के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जिसमें बांसवाड़ा, कोटा, करौली, उदयपुर और अलवर जिला शामिल है।

वहीं अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया है। जिसमें मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें 28 सितंबर को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में येलो अलर्ट वहीं 29 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में अलर्ट जारी किया है। 30 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में अलर्ट है।

सीकर में ऐसा रहा मौसम

पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से सीकर में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ता जा रहा है। तापमान में अंतर के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किए जा रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार सीकर सहित अंचल में मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। फतेहपुर में चार दिन के दौरान न्यूनतम तापमान करीब साढ़े तीन डिग्री गिर गया। सीकर में शुक्रवार सुबह गर्मी के तेवर नरम रहे।

दोपहर में धूप में तेजी आई और दिन का तापमान ढाई डिग्री बढ़ गया। शाम को वातावरण में नमी बढ़ने से गर्मी से कुछ राहत मिली। जिले के फतेहपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

फिर होगी मानसून की बारिश? 27, 28, 29 और 30 सितंबर को मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट
कोटा

