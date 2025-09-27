Rain Alert: राजस्थान के 5 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

वहीं अगले 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया है। जिसमें मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें 28 सितंबर को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में येलो अलर्ट वहीं 29 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में अलर्ट जारी किया है। 30 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में अलर्ट है।