Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा के बाद भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई जिससे 15 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। बजट में 7268 पदों का वादा किया गया था पर पदों की बढ़ोतरी और विभागीय उलझनों से प्रक्रिया अटकी है।

2 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 03, 2025

फोटो: पत्रिका

राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों की आंखें सरकार की ओर टिकी हैं लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा के बाद भी विज्ञप्ति का इंतजार खत्म नहीं हुआ। बजट में 7268 पदों पर भर्ती का वादा किया था और रोजगार उत्सव में यह दोहराया गया। यह अभी तक केवल आश्वासन ही है।

गांव-ढाणियों से निकलकर कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले युवा हर महीने 8 से 10 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उनका धैर्य टूटने लगा है। पिछले दिनों इस मामले में बेराजगारों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन देकर अपना दर्द बताया था। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री तक उनकी पीड़ा पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था।

बेरोजगारों की पीड़ा: तैयारी जारी, भर्ती अधूरी

टोड़ाभीम से सीकर आकर तैयारी कर रहे हैं, गौरव मीणा कहते हैं, सरकार ने पेपर माफिया पर तो कार्रवाई की, लेकिन नई भर्तियों में भी तेजी जरूरी है। दो साल से कोई तृतीय श्रेणी भर्ती नहीं हुई है। सीकर की मोनिका शर्मा कहती हैं, हर दिन विज्ञप्ति का इंतजार करते हैं। सरकार को दिवाली से पहले पद बढ़ाकर भर्ती शुरू करनी चाहिए।

इसलिए हो रही भर्ती में देरी


  1. पद बढ़ोतरी को लेकर उलझन: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ोतरी का मामला भी सरकार तक पहुंचा हुआ है। बेरोजगारों की ओर से लगातार इस भर्ती में पदों की संख्या 20 हजार करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से पदों की बढ़ोतरी को लेकर विभागीय राय के साथ वित्त विभाग की अनुमति का पेंच फंसा हुआ है।




  2. रिक्त पदों का गणित और पदोन्नति: शिक्षा विभाग में हाल ही में हुई पदोन्नतियों से रिक्त पदों की संख्या बदल गई है। यही कारण है कि भर्ती की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही।

पदों की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी

प्रदेश में पिछले दो साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। सरकार ने बजट में 7268 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इस कारण बेरोजगारों में मायूसी है। सरकार को रिक्त पदों के बराबर नई भर्ती करानी चाहिए। इससे बेरोजगारों का नौकरी का सपना पूरा हो सकता है।

-डॉ. हितेश शर्मा, कॅरियर काउंसलर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा: एक ही स्कूल में 5 वाइस प्रिंसिपल, जहां कार्यरत वहीं पर पदभार ग्रहण करने के दिए आदेश
सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 03:52 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: राजस्थान के 15 लाख बेरोजगारों को 20 हजार पदों पर भर्ती का इंतजार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रानोली थाने का हेड कांस्टेबल 15 हजार की घूस लेते ट्रैप

सीकर

राजस्थान में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा: एक ही स्कूल में 5 वाइस प्रिंसिपल, जहां कार्यरत वहीं पर पदभार ग्रहण करने के दिए आदेश

Rajasthan Education Department
सीकर

राजस्थान में क्यों नहीं हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती? जानें कहां फंसा है पेंच, 15 लाख बेरोजगार टकटकी लगाए बैठे

Rajasthan 3rd Grade Teacher Recruitment
सीकर

सरकारी ढिलाई में उलझी कफ सीरप की जांच

Cough-Syrup-Death-Case
सीकर

बेरहम दरिंदगी: गैंगरेप के 10 दिन बाद भी बेसुध है युवती, लड़खड़ती जुबान से बयां नहीं कर पा रही दर्द, बेहोशी की हालत में मिली

Rajasthan Crime 20 years old girl gang raped in Sikar
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.