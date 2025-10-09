शिक्षा विभाग बना रही सरकारी स्कूल के लिए नया प्लान, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र, जानें क्या बोले शिक्षक

नया सत्र 1 जुलाई से ही शुरू होना बेहतर रहेगा। क्योंकि 16 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता है। ऐसे में अप्रेल व मई में करवाए गए पाठ्यक्रम के बाद जुलाई में बहुत से विद्यार्थी स्कूल बदलते हैं। उनके लिए पाठ्यक्रम दुबारा करवाने की समस्या रहती है। जो नियमित रहते हैं वे भी ग्रीष्मावकाश में पढ़ाए गए पाठों को भूल जाते है।