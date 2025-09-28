Rajasthan: बाजरे के कट्टों की आड़ में तस्करी, कंटेनर में पकड़ी लाखों की अवैध शराब; मामला दर्ज

पंजाब-हरियाणा से हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए की अवैध शराब तस्करी की जा रही है। सीकर-चूरू और झुंझुनूं ऐसे जिले हैं, जहां से हरियाणा की सीधी कनेक्टिविटी है और इन तीनों जिलों से ही हरियाणा से आने के लिए कई लोकल व कच्चे रास्ते हैं जहां से अवैध शराब के ट्रक, कंटेनर दिन में भी बिना रोक-टोक के लिए आसानी से निकल जाते हैं। इन रूट्स पर ट्रकों में अलग-अलग उपाय करके शराब तस्करी की जा रही है। यहां तक कि ट्रक व कंटेनर मालिक बिल्टी भी फर्जी बनवाते हैं, जिससे कि किसी को शक तक नहीं होता है। तस्कर हर जिले में अवैध शराब के वाहन का ड्राइवर बदल देते हैं और वाहन को एस्कोर्ट भी करते हैं।