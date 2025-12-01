Sikar: ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे युवक-युवती, ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

शव मिलने के इंतजार में मोर्चरी के बाहर बैठे परिजन, पत्रिका फोटो
सीकर से चूरू जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से आज तड़के एक युवक-युवती की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और दोनों शवों के अवशेष रेलवे ट्रैक पर बिखर गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। पुलिस आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपूर्द करेगी।
सीकर शहर के सदर थाना इलाके में जगमालपुरा फाटक पर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। जानकारी अनुसार हादसे में युवक सुनील कुमार (20) पुत्र राकेश कुमार और युवती अनीशा (18) पुत्री हरलाल निवासी ताजसर की मौत हुई है। दोनों सीकर से चूरू की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। टक्कर के बाद लोको पायलट की सूचना पर कोतवाली थाने को सूचना दी गई। हालांकि घटना सदर थाना इलाके में होने पर कोतवाली पुलिस ने सदर पुलिस को जानकारी दी। जिस पर सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को रेलवे ट्रैक से हटवाकर एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
सदर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उदिनसर गांव निवासी युवक सुनील कुमार अपने घर का इकलौता बेटा था। युवक के चचेरे भाई विकास ने बताया कि सुनील सीकर में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम करता था। मौत की सूचना मिलने पर युवक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर शव की शिनाख्त की है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।
युवक और युवती के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दोनों रेलवे ट्रैक के पास से होकर गुजर रहे थे और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रेम प्रसंग की आशंका को लेकर भी घटना की जांच कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार युवक और युवती रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। एसके अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस शवों को उनके परिजनों को सौंपने की कार्रवाई करेगी।
