Sikar: ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे युवक-युवती, ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

सीकर शहर के सदर थाना इलाके में जगमालपुरा फाटक पर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। जानकारी अनुसार हादसे में युवक सुनील कुमार (20) पुत्र राकेश कुमार और युवती अनीशा (18) पुत्री हरलाल निवासी ताजसर की मौत हुई है। दोनों सीकर से चूरू की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। टक्कर के बाद लोको पायलट की सूचना पर कोतवाली थाने को सूचना दी गई। हालांकि घटना सदर थाना इलाके में होने पर कोतवाली पुलिस ने सदर पुलिस को जानकारी दी। जिस पर सदर थाना पुलिस ने दोनों शवों को रेलवे ट्रैक से हटवाकर एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।