Weather Update Today : फिर सक्रिय हुआ मानसून, सीकर में तीन इंच बारिश, अगले तीन दिन के लिए अलर्ट जारी

सीकर में गुरुवार सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। करीब साढ़े दस बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश के कारण शहर के अधिकांश भागों में पानी भर गया। इस दौरान सर्वाधिक 58 मिमी बारिश रींगस क्षेत्र में हुई। सीकर तहसील क्षेत्र में 37 मिमी बारिश हुई। दोपहर बाद बारिश थमने के कारण तेज गर्मी और उमस छूमंतर हो गई। देर शाम को मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया।