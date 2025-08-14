Weather Update Today : फिर सक्रिय हुआ मानसून, सीकर में तीन इंच बारिश, अगले तीन दिन के लिए अलर्ट जारी

Weather Update Today : सीकर। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ शेखावाटी सहित प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया। जिले में करीब दस दिन बाद सुबह से छाए बादल झमाझम के रूप में बरसे। रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर करीब दो घंटे तक चला। महज दो घंटे की बारिश में पूरा जिला तरबतर हो गया।
मौसम विभाग के अनुसार बारिश की गतिविधियां जारी रहने से तीन दिन तक मौसम में इस प्रकार का ही बदलाव रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार सीकर और झुंझुनूं जिले में चौबीस घंटे शुष्क रहने के बाद अगले तीन दिन मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है।
सीकर में गुरुवार सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। करीब साढ़े दस बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश के कारण शहर के अधिकांश भागों में पानी भर गया। इस दौरान सर्वाधिक 58 मिमी बारिश रींगस क्षेत्र में हुई। सीकर तहसील क्षेत्र में 37 मिमी बारिश हुई। दोपहर बाद बारिश थमने के कारण तेज गर्मी और उमस छूमंतर हो गई। देर शाम को मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया।
अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े की शुरूआत से पहले ही तेज बारिश होने से शहर के हालात बदतर हो गए। नालियों का पानी ओवर फ्लो होकर कई दुकानों में पानी घुस गया। जिससे दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। राहगीरों सहित दुकानदारों को खासी परेशानी हुई। बारिश के बाद शहर में नवलगढ़ रोड, पालवास रोड, स्टेशन रोड, पुराना लोहारू स्टैंड सहित कई निचले इलाकों में दो से तीन फिट तक पानी भर गया। इंजन में पानी घुसने के कारण कई वाहन बंद हो गए।
मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। बारिश थमने के घंटों तक पानी की निकासी नहीं होने से विद्यार्थियों सहित परिजनों को वैकल्पिक मार्गों से अपने घर जाना पड़ा। खेल स्टेडियम में पानी भरने के कारण स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जा रही तैयारियां बाधित हुई।