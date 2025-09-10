Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

बैंक खाता किराए पर देना गैर कानूनी, लॉटरी, केशबैक, जॉब्स के लालच में नहीं आएं : एसपी प्रवीण नायक

पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के 35 कार्यक्रम आयोजित कर 10 हजार से अधिक लोगों को किया जागरूक - एसपी बोले नाम , मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि को पासवर्ड नहीं बनाएं

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 10, 2025

सीकर. जिला पुलिस सीकर द्वारा साइबर अपराधों से बचाव के लिए आमजन को जागरुक करने के लिए जिलेभर एक अभियान चला रही है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर जिलेभर में 35 कार्यक्रम आयोजित किये जाकर लगभग 10700 लोगों को किया जागरुक। पुलिस की ओर से एवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी एक अभियान चलाकर जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं व अध्यापकों, गांव की चौपाल पर आमजन को साइबर जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से साइबर जागरूकता के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। साइबर जागरुकता रैली का आयोजन किया। आमजन को साइबर जागरुकता के बारे में अवगत किया गया। साइबर अपराधों से बचाव व सतर्कता के संबंध में कलक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय व बाजारों में पोस्टर व बैनर लगाए गए।

अपना बैंक खाता किसी को भी नहीं दें-

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि साइबर फ्रॉड के बचाव के लिए विभिन्न सावधानियां रखने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी कि बैंक खाता अहस्तांतरणीय है। अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को किराए पर या अन्य तरीके से उपयोग के लिए देना गैर कानूनी है। किसी व्यक्ति द्वारा खाते का उपयोग जुआ, तस्करी, साइबर ठगी, हवाला आंतकवाद के लिए विदेशों में फंडिंग, गैंगस्टरों द्वारा फिरौती जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में धन मुहैया करवाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जिस पर खाता धारक मनी लॉड्रिग, देशद्रोह, तस्करी एवं वित्तीय धोखाधडी जैसे गम्भीर मामलों में अपराधी बना सकता है।

इसोशल मीडिया अकाउण्टस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें-

उन्होंने बताया कि ओटीपी, पिन , सीवीवीनम्बर शेयर नहीं करें। कभी भी नाम , मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि को पासवर्ड नहीं बनाएं। लॉटरी, केशबैक, जॉब्स, रिफण्ड, गिफ्ट आदि ऑनलाइन प्रलोभनों से सावधान रहें। यूपीआई पिन व क्यूआर कोड स्केन का प्रयोग केवल भुगतान करने के लिए किया जाता है, ना की धनराशि प्राप्त करने के लिए। सोशल मीडिया अकाउण्टस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथेन्टिकेशन ऑन रखे।

अनजान लोगों के वीडियो कॉल रिसीव नहीं करें -

कस्टमर केयर के नम्बर कभी भी गूगल पर सर्च नही करें, केवल अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें। मोबाइल का जीपीएस, ब्ल्यूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई आवश्यक होने पर ही चालू करें। अनजान लोगों से प्राप्त होने वाली वीडियो कॉल रिसीव नही करें और ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें। सोशल मीेडिया की डीपी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के नाम, वर्दी पहने फोटो या किसी परिचित व्यक्ति का फोटो दिखाई देने पर तत्काल विशवास नही करें। एसपी ने बताया कि साइबर क्राइम फ्रॉड की घटना होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर फोन करें या फिर cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर तुरन्त शिकायत दर्ज करवाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / बैंक खाता किराए पर देना गैर कानूनी, लॉटरी, केशबैक, जॉब्स के लालच में नहीं आएं : एसपी प्रवीण नायक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.