बैंक खाता किराए पर देना गैर कानूनी, लॉटरी, केशबैक, जॉब्स के लालच में नहीं आएं : एसपी प्रवीण नायक

सीकर. जिला पुलिस सीकर द्वारा साइबर अपराधों से बचाव के लिए आमजन को जागरुक करने के लिए जिलेभर एक अभियान चला रही है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर जिलेभर में 35 कार्यक्रम आयोजित किये जाकर लगभग 10700 लोगों को किया जागरुक। पुलिस की ओर से एवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी एक अभियान चलाकर जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं व अध्यापकों, गांव की चौपाल पर आमजन को साइबर जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से साइबर जागरूकता के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। साइबर जागरुकता रैली का आयोजन किया। आमजन को साइबर जागरुकता के बारे में अवगत किया गया। साइबर अपराधों से बचाव व सतर्कता के संबंध में कलक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय व बाजारों में पोस्टर व बैनर लगाए गए।