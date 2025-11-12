Indian Railways: शेखावाटी से गोवर्धन-मथुरा जाने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, बदले रास्ते से चलेगी लालगढ़-प्रयागराज ट्रेन; इन 6 ट्रेनों का भी बदला रूट

फाइल फोटो- पत्रिका
सीकर। दिल्ली से झुंझुनूं व सीकर होते हुए जयपुर तक ट्रेन पहले ही बहुत कम चल रही है। अब पर्यटन सीजन में जयपुर, मथुरा, आगरा, गोवर्धन व इलाहाबाद का सफर कठिनाई भरा होने वाला है। दरअसल, जयपुर जंक्शन पर निर्माण कार्य के चलते लालगढ़ से प्रयागराज सहित कई ट्रेन अब खातीपुरा स्टेशन से ही संचालित होगी। ऐसे में शेखावाटी की कई ट्रेनें प्रभावित होगी।
झुंझुनूं, चूरू व सीकर से हर पूर्णिमा व एकादशी को अनेक श्रद्धालु गोवर्धनजी परिक्रमा करने जाते हैं। उनके लिए लालगढ़-प्रयागराज ट्रेन बहुत ही सुविधाजनक रहती है। यह शाम को परिक्रमा के समय गोवर्धन पहुंचती है। दूसरे दिन परिक्रमा पूरी होने पर गोवर्धन से सुबह शेखावाटी की तरफ वापस रवाना होती है। इसके अलावा आगरा, मथुरा व वृंदावन जाने वालों के लिए भी यह ट्रेन काफी सुविधाजनक है। लेकिन अब 12 दिसम्बर तक इसे बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इस कारण यात्री परेशान रहेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गोवर्धन व पूंछरी का लोठा के मंदिर में काफी आस्था रखते हैं। लगभग एक-दो माह में वहां जाते रहते हैं, लेकिन सीकर से राजस्थान रोडवेज की एक भी बस गोवर्धन व मथुरा के लिए नहीं चलती है। इसका एक कारण नई बसों की कमी भी है। अब ट्रेन नहीं चलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ने के साथ निजी बसों की चांदी शुरू हो जाएगी।
1. हिसार-हैदराबाद रेलसेवा 25 नवंबर को हिसार से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।
2. पोरबंदर-मुजफ्फरपुर रेलसेवा (19269) 13,20,21 व 27 नवंबर तथा 5 व 12 दिसंबर को पोरबंदर से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाडी होकर चलेगी। रींगस, नीमकाथाना, नारनौल स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी।
3. श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-साबरमती रेलसेवा (19416) 25 नवंबर व 2 दिसंबर को श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रेवाडी- रींगस-फुलेरा होकर चलेगी। नारनौल, नीमकाथाना, रींगस स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी।
4. दिल्ली सराय-पोरबंदर रेलसेवा (20938) 24 व 27 नवंबर तथा 1,4 व 8 दिसंबर को दिल्ली सराय से रवाना होने के बाद रेवाडी-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी। तीनों जगह ठहराव भी करेगी।
5. सुल्तानपुर-साबरमती रेलसेवा (220940) 26 नवंबर व 3 दिसंबर को सुल्तानपुर से रवाना होकर रेवाडी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी। तीनों जगह रुकेगी भी।
6. वाराणसी-साबरमती रेलसेवा (20964) 29 नवंबर व 6 दिसंबर को वाराणसी से प्रस्थान रेवाडी-रींगस-फुलेरा होकर चलेगी। नारनौल, रींगस व फुलेरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव भी होगा। हैडिंग सुझाव
