Indian Railways: शेखावाटी से गोवर्धन-मथुरा जाने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, बदले रास्ते से चलेगी लालगढ़-प्रयागराज ट्रेन; इन 6 ट्रेनों का भी बदला रूट

1. हिसार-हैदराबाद रेलसेवा 25 नवंबर को हिसार से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी।

2. पोरबंदर-मुजफ्फरपुर रेलसेवा (19269) 13,20,21 व 27 नवंबर तथा 5 व 12 दिसंबर को पोरबंदर से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाडी होकर चलेगी। रींगस, नीमकाथाना, नारनौल स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी।

3. श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-साबरमती रेलसेवा (19416) 25 नवंबर व 2 दिसंबर को श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग रेवाडी- रींगस-फुलेरा होकर चलेगी। नारनौल, नीमकाथाना, रींगस स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी।

4. दिल्ली सराय-पोरबंदर रेलसेवा (20938) 24 व 27 नवंबर तथा 1,4 व 8 दिसंबर को दिल्ली सराय से रवाना होने के बाद रेवाडी-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी। तीनों जगह ठहराव भी करेगी।

5. सुल्तानपुर-साबरमती रेलसेवा (220940) 26 नवंबर व 3 दिसंबर को सुल्तानपुर से रवाना होकर रेवाडी-रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी। तीनों जगह रुकेगी भी।

6. वाराणसी-साबरमती रेलसेवा (20964) 29 नवंबर व 6 दिसंबर को वाराणसी से प्रस्थान रेवाडी-रींगस-फुलेरा होकर चलेगी। नारनौल, रींगस व फुलेरा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव भी होगा। हैडिंग सुझाव