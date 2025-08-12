रैवासा धाम पहुंचे RSS प्रमुख, ‘सियपिय’ कार्यक्रम में की शिरकत, खुद की बुद्धि पर दिया बड़ा बयान

महंत राघवाचार्य का निधन लगभग 11 माह पूर्व हृदयाघात से हुआ था। उन्होंने राजस्थान में कई वेदाश्रमों की स्थापना की थी। रैवासा वेद विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी भारतीय सेना और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। रैवासा धाम का ऐतिहासिक महत्व भी है। यही वह स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने 'जानकीनाथ सहाय' काव्य की रचना की थी।