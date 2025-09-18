नियम ताक पर : लोक परिवहन व स्लीपर व निजी बसों में माल ढोया जा रहा, यात्रियों की जान खतरे में

सीकर. प्रदेश में संचालित निजी बसें, स्लीपर व लोक परिवहन बस संचालक रात्रि के समय सवारियों से ज्यादा पार्सल, लगेज व माल ढोने का काम कर रहे हैं। बस मालिक व कंडक्टर-ड्राइवर धड़ल्ले से पार्सल, माल व अन्य प्रकार का माल ढो रहे हैं। बस के उपर दो से तीन फीट तक माल लदान कर तेज गति से बस चलाते हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती है। पुलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे से ये बसे माल लदान कर ले जा रही है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोडिंग व माल ढोने का काम भार वाहनों का है, ऐसे में परिवहन विभाग व राज्य सरकार दोनों को राजस्व की हानि हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने कई दिन तक दिन व रात के समय माल ढो रही बसों के फोटो किए हैं।