सीकर के निजी स्कूल में बच्चों की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट में आई चोटें, परिजनों ने स्कूल पहुंचकर काटा बवाल

परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के संचालक ने बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की है। मारपीट से बच्चों के प्राइवेट पार्ट पर चोटें आई हैं। बच्चों को डंडों से पीटा गया है। रातभर बच्चे दर्द के मारे सो भी नहीं पाए। बच्चों ने बताया कि होमवर्क नहीं करने की बात पर संचालक ने उनसे मारपीट की है। मामले में विद्यालय के संचालक का कहना है कि उनके विद्यालय में मारपीट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। परिजनों ने जानबूझकर माहौल खराब किया है।