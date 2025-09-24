Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर के निजी स्कूल में बच्चों की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट में आई चोटें, परिजनों ने स्कूल पहुंचकर काटा बवाल

पूरा मामला मूंडरू के एक निजी स्कूल का है। परिजनों ने कहा कि बच्चे दर्द के मारे रातभर सो नहीं पाए। प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं।

सीकर

Kamal Mishra

Sep 24, 2025

school student sikar
मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)

सीकर। मूंडरू में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में स्कूल संचालक ने होमवर्क नहीं करने पर बच्चों को बुरी तरह से पीट दिया। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। बच्चों के परिजनों को पता चला, तो बुधवार को परिजन स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया।

विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। सूचना पर श्रीमाधोपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने मारपीट के शिकार बच्चों का श्रीमाधोपुर सीएचसी से मेडिकल करवाया है।

स्कूल प्रबंधन ने लगाया उल्टा आरोप

मारपीट के शिकार बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बच्चों के प्राइवेट पार्ट व शरीर पर अन्य जगहों पर गंभीर चोट के निशान भी दिखाए। इधर, स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोपों को नकारते हुए अभिभावकों पर विद्यालय स्टाफ के साथ हाथापाई करने व माहौल खराब करने के आरोप लगाए हैं।

रातभर सो नहीं पाए बच्चे

परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के संचालक ने बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की है। मारपीट से बच्चों के प्राइवेट पार्ट पर चोटें आई हैं। बच्चों को डंडों से पीटा गया है। रातभर बच्चे दर्द के मारे सो भी नहीं पाए। बच्चों ने बताया कि होमवर्क नहीं करने की बात पर संचालक ने उनसे मारपीट की है। मामले में विद्यालय के संचालक का कहना है कि उनके विद्यालय में मारपीट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। परिजनों ने जानबूझकर माहौल खराब किया है।

इनका कहना है

मामले में परिजनों की ओर से अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कमेटी बनाकर जांच कर आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी। -राजेश शर्मा, एसीबीईईओ श्रीमाधोपुर

पुलिस ने बच्चों का मेडिकल करा दिया है। फिलहाल परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट देने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -विजय सिंह, थानाधिकारी श्रीमाधोपुर

