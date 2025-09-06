शेखावाटी ने देश को सर्वाधिक सैनिक दिए, यहां मां अपने बच्चों को लोरी की जगह युद्ध कथाएं सुनाती हैं : राज्यपाल

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, देश को सर्वाधिक सैनिक इसी सरजमीं ने दिए हैं। यहां मां अपने बच्चों को लोरी की जगह युद्ध कथाएं सुनाई जाती है। उन्होंने सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके माता-पिता को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित हैं, जिसमें बच्चों को आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, स्थानीय लोक कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा सहित सभी का ज्ञान ग्रहण करवाया जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारतीयों के कुटीर उद्याेगों समाप्त कर उनका रोजगार छीना। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मीडिया लैब और कम्युनिटी रेडियो शेखावाटी 91.2 का लोकार्पण भी किया।