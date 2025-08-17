शेखावाटी में सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज, फिर भी हमारे युवा दूसरे जिलों में परीक्षा देने पर मजबूर, एक लाख से अधिक बेरोजगार गए दूसरे जिलों में

प्रतियोगी परीक्षाों में शामिल होने वाले बेरोजगारों को एक तरफ सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया जा रहा तो दूसरी तरफ सरकार खुद बेरोजगारों की मुसीबत भी बढ़ा रही है। सीकर जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल व कॉलेज होने के बाद भी यहां महज दस हजार अभ्यर्थियों को सेंटर अलॉट किया गया है। जबकि सीकर, चूरू व झुंझुनुूं जिले के लगभग एक लाख युवाओं को यहां सेंटर नहीं मिलने पर दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा। इससे युवाओं में काफी नाराजगी है। पटवार भर्ती के लिए सीकर जिले में 19 सेंटर बनाए गए है। इन सेंटरों पर दो पारियों में पटवार भर्ती की परीक्षा जारी है। जिले में दस हजार 48 युवा परीक्षा में शामिल होने है। पटवार भर्ती की वजह से बस स्टैण्ड व रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात से ही युवाओं का मेला नजर आने लगा।