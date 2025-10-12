Patrika LogoSwitch to English

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, 20 घंटे तक बंद रहेंगे मंदिर के पट, नहीं हो सकेंगे दर्शन

khatu shyam ji: खाटूश्‍यामजी के 20 घंटे दर्शन नहीं हो सकेंगे। 12 से 13 अक्‍टूबर तक पट बंद रहेंगे। श्रीश्‍याम मंद‍िर कमेटी ने आम लोगों के दर्शन के ल‍िए रोक लगा दी है।

2 min read

सीकर

image

Arvind Rao

Oct 12, 2025

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji (Patrika Photo)

khatu shyam ji: खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में 12 अक्टूबर की रात 10 बजे से लेकर 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। यानी इस 20 घंटे के दौरान भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा।


मंदिर कमेटी ने बताया कि इस दौरान मंदिर परिसर में सफाई, रंगाई-पुताई और विद्युत सजावट का काम किया जाएगा। कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि इस अवधि में मंदिर आने से बचें, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो।


बाबा श्याम जिन्हें खाटूश्यामजी के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के प्रिय वंशज कालिया वंश के वीर योद्धा हनुमान के भक्त थे। वे भारतीय पौराणिक कथाओं में धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भक्त पूरे भारत से उनके दर्शन के लिए खाटूश्यामजी मंदिर आते हैं। विशेषकर शुक्रवार, शनिवार और संक्रांति के अवसरों पर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं।


खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान के सिटी-कोटा, जयपुर और अजमेर सहित अन्य शहरों से नियमित बस, ट्रेन और निजी वाहन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मंदिर परिसर में व्यवस्था के अनुसार, भक्तों को दर्शन के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है। खास अवसरों पर ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है।


दीपावली के इस समय मंदिर के भीतर विद्युत सजावट की जाती है, जिससे मंदिर और भी भव्य और आकर्षक दिखाई देता है। यह तैयारी भक्तों को बेहतर अनुभव देने के लिए की जाती है। इसलिए इस अवधि में मंदिर बंद रहेगा और भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे मंदिर आने का कार्यक्रम 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे के बाद ही तय करें।


इससे पहले भी बड़े त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान मंदिर को कुछ समय के लिए बंद किया जाता रहा है, ताकि मंदिर परिसर को सजाया जा सके और भक्तों को सुरक्षित और सुगम दर्शन की सुविधा मिल सके।

Updated on:

12 Oct 2025 12:23 pm

Published on:

12 Oct 2025 12:19 pm

Sikar / Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, 20 घंटे तक बंद रहेंगे मंदिर के पट, नहीं हो सकेंगे दर्शन

सीकर

राजस्थान न्यूज़

