Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, 20 घंटे तक बंद रहेंगे मंदिर के पट, नहीं हो सकेंगे दर्शन



बाबा श्याम जिन्हें खाटूश्यामजी के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के प्रिय वंशज कालिया वंश के वीर योद्धा हनुमान के भक्त थे। वे भारतीय पौराणिक कथाओं में धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भक्त पूरे भारत से उनके दर्शन के लिए खाटूश्यामजी मंदिर आते हैं। विशेषकर शुक्रवार, शनिवार और संक्रांति के अवसरों पर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं।