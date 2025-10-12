Patrika LogoSwitch to English

दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई

रिपोर्ट में बताया कि उसकी चार साल की बेटी एलकेजी में पढ़ती है। तीन अक्टूबर को बच्ची के साथ घटना हुई। उस दिन बच्ची सुस्त हो गई और रात तक खाना नहीं खाया।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 12, 2025

Udaipur News

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की (फोटो- पत्रिका)

Udaipur News: उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दूसरी कक्षा के छात्र ने एलकेजी की छात्रा का प्राइवेट पार्ट नोंच दिया।


बता दें कि परिजन शिकायत करने पहुंचे तो स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की।


पुलिस के अनुसार, एक महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 4 साल की बेटी एलकेजी में पढ़ती है। 3 अक्टूबर मासूम के साथ घटना हुई। उस दिन बच्ची सुस्त हो गई और रात तक खाना नहीं खाया। रात 2 बजे अचानक उठी और रोने लगी। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने प्राइवेट पार्ट में दर्द होना बताया।


कारण पूछा तो उसने स्कूल में हुई घटना के बारे में बताया। अगले दिन मां बच्ची को लेकर स्कूल पहुंची और क्लास टीचर से बात की। टीचर ने सोमवार को दोबारा आने के लिए कह दिया। दोबारा सोमवार को माता-पिता बच्ची को लेकर पहुंचे तो सभी कक्षाओं में जाकर बच्चों में से पहचान कराने का प्रयास किया।


इस दौरान दूसरी कक्षा में पहुंचे तो बच्ची सहम गई। बच्ची मुड़-मुड़कर देख रही थी। एक बालक पर संदेह होने पर बात करने लगे तो क्लास टीचर ने मना कर दिया और माता-पिता को क्लास से बाहर निकाल दिया।


स्कूल संचालक ने घटना की जानकारी दो दिन में देने की बात कही। अगले दिन बच्ची स्कूल गई तो क्लास टीचर ने उसे डराया। स्कूल प्रबंधन ने जानकारी नहीं दी तो परिजनों ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई और फिर थाने में रिपोर्ट दी।

Published on:

12 Oct 2025 11:03 am

Udaipur / दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई

