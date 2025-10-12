दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई



पुलिस के अनुसार, एक महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 4 साल की बेटी एलकेजी में पढ़ती है। 3 अक्टूबर मासूम के साथ घटना हुई। उस दिन बच्ची सुस्त हो गई और रात तक खाना नहीं खाया। रात 2 बजे अचानक उठी और रोने लगी। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने प्राइवेट पार्ट में दर्द होना बताया।