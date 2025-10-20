Good News: सिर्फ 1 रुपए में सिम के साथ एक महीने की फ्री कॉलिंग व प्रतिदिन दो जीबी हाई स्पीड इंटरनेट

Internet Not Working on Phone
सीकर। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मोबाइल टावर को स्वदेशी तकनीक से 4जी में अपग्रेड करने के बाद बीएसएनएल फिर एक रुपए में सिम सहित असीमिति कॉलिंग व मुफ्त इंटरनेट की योजना लाया है। दिवाली के उपलक्ष्य में लांच इस योजना में उपभोक्ताओं को बीएसएनएल की 4जी सिम बिल्कुल निशुल्क दी जाएगी।
इसका पहला रिचार्ज एक रुपए से करवाते ही मोबाइल में पूरे 30 दिन के लिए कॉलिंग व 100 एसएमएस के साथ प्रतिदिन 2 जीबी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। खास बात ये है कि इस योजना का लाभ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जरिये भी लिया जा सकेगा।
बीएसएनएल का ये विशेष ऑफर एक महीने ही लागू रहेगा। बीएसएनएल उपमहाप्रंधक सुनील ठाकुर ने बताया कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक नई सिम लेने या पोर्ट करवाने पर ही ग्राहकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी ये योजना शुरू की थी।
उपमहाप्रबंधक ठाकुर ने बताया कि जिले में 175 टावर को 4जी में अपग्रेड किया जा चुका है। संचार सेवा से अछूते 28 गांवों में भी नए 4जी टावर लगाए गए हैं। स्वदेशी 4जी तकनीक से ऑन एयर इन टावरों से लगभग पूरे सीकर में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ उपभोक्ताओं को कॉलिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि 4जी सेवा के साथ बीएसएनएल को इंटरनेट डाटा ट्रैफिक लगभग दोगुना हो गया है।
