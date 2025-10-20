Good News: सिर्फ 1 रुपए में सिम के साथ एक महीने की फ्री कॉलिंग व प्रतिदिन दो जीबी हाई स्पीड इंटरनेट

उपमहाप्रबंधक ठाकुर ने बताया कि जिले में 175 टावर को 4जी में अपग्रेड किया जा चुका है। संचार सेवा से अछूते 28 गांवों में भी नए 4जी टावर लगाए गए हैं। स्वदेशी 4जी तकनीक से ऑन एयर इन टावरों से लगभग पूरे सीकर में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ उपभोक्ताओं को कॉलिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि 4जी सेवा के साथ बीएसएनएल को इंटरनेट डाटा ट्रैफिक लगभग दोगुना हो गया है।