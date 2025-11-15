Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर: मुआवजे की मांग पर किसानों का हंगामा, बिजली टावर पर चढ़कर कहा- पहले राशि दो, फिर उतरेंगे

सीकर जिले के अखेपुरा गांव में मुआवजे की मांग को लेकर तीन किसान बिजली टावर पर चढ़कर विरोध जताने लगे। बिजली लाइन के लिए लगाए गए टावरों का मुआवजा खातों में जमा कराने की मांग पर अड़े किसानों को समझाने अधिकारी मौके पर पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Sikar Farmers

किसानों से समझाइश करते हुए (फोटो- पत्रिका)

पलसाना (सीकर): अखेपुरा गांव में बिजली लाइन परियोजना के मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध शनिवार को उग्र हो गया। गांव के तीन किसान सुबह अचानक खेतों में लगाए गए ऊंचे बिजली टावरों पर चढ़ गए और उचित मुआवजा मिलने तक नीचे नहीं उतरने की घोषणा कर दी।


बता दें कि इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन बिछाने के लिए उनके खेतों में टावर खड़े किए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उचित और पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया।


उनका कहना है कि जब तक मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में जमा नहीं कर दी जाती, तब तक वे टावर से नीचे नहीं आएंगे। किसानों ने संबंधित विभाग पर अनदेखी और मनमानी का भी आरोप लगाया है।


सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस टीम और बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अधिकारी किसानों को लिखित आश्वासन देने की बात कह रहे हैं, जबकि किसान तत्काल खातों में राशि डालने पर जोर दे रहे हैं।


किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो विरोध और भी व्यापक होगा। फिलहाल, प्रशासन स्थिति को शांत रखने और किसानों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटा है।

ये भी पढ़ें

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा
जयपुर
PM Kisan Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 01:37 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर: मुआवजे की मांग पर किसानों का हंगामा, बिजली टावर पर चढ़कर कहा- पहले राशि दो, फिर उतरेंगे

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन महीने में 13 अवैध हथियार, 81 कारतूस जब्त, 24 आरोपी गिरफ्तार

सीकर

महंगाई की मार: सर्दी की सब्जियां तो आई, मगर आमजन की थाली से दूर हुए मटर, पालक व मैथी

सीकर

बिहार में लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीते संजय सरावगी, जानें क्या है राजस्थान से कनेक्शन?

Sanjay-Saraogi-2
सीकर

Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब मिलेंगे व्याख्याता, नई भर्ती की भी खुली राह

Rajasthan-Lecturer-Recruitment
सीकर

डाक्टर नहीं अब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक बनेंगे प्रशासक

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.