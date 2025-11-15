सीकर: मुआवजे की मांग पर किसानों का हंगामा, बिजली टावर पर चढ़कर कहा- पहले राशि दो, फिर उतरेंगे

किसानों से समझाइश करते हुए (फोटो- पत्रिका)
पलसाना (सीकर): अखेपुरा गांव में बिजली लाइन परियोजना के मुआवजे को लेकर किसानों का विरोध शनिवार को उग्र हो गया। गांव के तीन किसान सुबह अचानक खेतों में लगाए गए ऊंचे बिजली टावरों पर चढ़ गए और उचित मुआवजा मिलने तक नीचे नहीं उतरने की घोषणा कर दी।
बता दें कि इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन बिछाने के लिए उनके खेतों में टावर खड़े किए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उचित और पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया।
उनका कहना है कि जब तक मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में जमा नहीं कर दी जाती, तब तक वे टावर से नीचे नहीं आएंगे। किसानों ने संबंधित विभाग पर अनदेखी और मनमानी का भी आरोप लगाया है।
सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस टीम और बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अधिकारी किसानों को लिखित आश्वासन देने की बात कह रहे हैं, जबकि किसान तत्काल खातों में राशि डालने पर जोर दे रहे हैं।
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो विरोध और भी व्यापक होगा। फिलहाल, प्रशासन स्थिति को शांत रखने और किसानों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटा है।
