Khatushyamji Birthday: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, जानें महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम बनने तक की कहानी



कथा के अनुसार, बाबा श्याम वही वीर बर्बरीक हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके तीन बाणों के बल से संपूर्ण महाभारत युद्ध एक पल में समाप्त हो सकता था। जब श्रीकृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा जानी तो बर्बरीक ने कहा कि वे सदैव हारने वालों की ओर से युद्ध करेंगे। तब धर्म की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा।