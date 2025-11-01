Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatushyamji Birthday: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, जानें महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम बनने तक की कहानी

खाटूश्यामजी में बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर और नगर रोशनी से जगमग व भक्तों के जयकारों से गूंज उठा। बाबा श्याम का जन्मोत्सव तीन दिन तक चलेगा। पढ़ें प्रमोद स्वामी की विशेष रिपोर्ट...

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Nov 01, 2025

Khatushyamji Birthday

Khatushyamji Birthday (Patrika Photo)

खाटूश्यामजी: कलयुग के हारे के सहारे, दानवीर बर्बरीक के रूप में पूजित बाबा श्याम का जन्मोत्सव एक नवंबर को पूरे भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खाटूधाम में देश-दुनिया से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। मंदिर की गलियों से लेकर धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों तक जय श्री श्याम और हारे के सहारे के जयकारे गूंज रहे हैं।


तीन दिन तक श्यामनगरी आस्था, भक्ति और आनंद में सरोबार रहेगी। श्याम मंदिर कमेटी, पुलिस और पालिका व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी रही। वहीं, स्थानीय नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों, धर्मशालाओं और होटलों को विद्युत रोशनी से सजाकर खाटू को दुल्हन सी आभा देने में कोई कमी नहीं छोड़े।

मंदिर को मथुरा-वृंदावन के कलाकार शंख-चक्र और श्याम बाबा के तिलक, हारे के सहारे के जयकारे, जय श्री श्याम सहित कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप आदि झांकियों से सजाया गया है। वहीं, खाटूनगरी की अधिकतर धर्मशाला, होटल और गेस्ट हाउस भी फुल हो गई है।


महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम तक


कथा के अनुसार, बाबा श्याम वही वीर बर्बरीक हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके तीन बाणों के बल से संपूर्ण महाभारत युद्ध एक पल में समाप्त हो सकता था। जब श्रीकृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा जानी तो बर्बरीक ने कहा कि वे सदैव हारने वालों की ओर से युद्ध करेंगे। तब धर्म की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा।


बर्बरीक ने अपना शीश दान किया और भगवान ने वरदान दिया। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा कहलाओगे। इसी विश्वास के कारण कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसकी हर व्यथा मिटती है।


खाटूधाम में उत्सव की रौनक


जन्मोत्सव को लेकर मंदिर और नगर सज-धज कर तैयार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पुष्पों से सजाया गया है और बाबा का विशेष शृंगार रजत एवं सुवर्ण आभूषणों से किया गया। दिनभर भजन, अखंड कीर्तन, झांकी दर्शन और प्रसादी वितरण का क्रम चलेगा।

रात्रि में दीपमालिका और विशेष आरती के साथ पूरा धाम जगमगाएगा। मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर लगे एलईडी स्क्रीन से श्रद्धालु दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। अखिल भारतीय स्वच्छता सेवादल के 150 सेवादार धाम को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। प्रशासन की ओर से भी भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।


खीर-चूरू से केक तक : बदलती भक्ति की परंपरा


पहले बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर घर-घर खीर और चूरू का भोग लगाया जाता था, पर अब भक्ति में आधुनिकता का रंग घुल गया है। भक्त अपने घरों, धर्मशालाओं और होटलों में केक काटकर बाबा का जन्मदिन मनाएंगे।


बच्चे से लेकर बड़े तक हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा और भजन मंडलियां ढोल-मंजीरों की थाप से गुजेंगी। यह नया रूप आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम बन गया है। परंपरा वही है, बस अभिव्यक्ति बदल गई है। भक्त कहते हैं, बाबा का प्रेम समय से परे है, चाहे खीर से भोग लगाओ या केक से, भाव सच्चा होना चाहिए।


देश-विदेश में भी गूंजेगा जयकारा


केवल खाटू ही नहीं, बल्कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत, यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात सहित दुबई, लंदन और अमेरिका तक श्याम मंदिरों में जन्मोत्सव की विशेष आराधना होगी। अखंड कीर्तन, भजन संध्याएं और विशाल भंडारे आयोजित होंगे। जो भक्त खाटू नहीं पहुंच पाएंगे, वे सीकर पत्रिका के फेसबुक पेज पर बाबा के लाइव दर्शन कर सकेंगे।


दरबार का शृंगार ऐसे होगा


-दो दर्जन से अधिक मथुरा वृंदावन के कारीगर शृंगार कार्य में जुटे
-70% प्राकृतिक और 30% आर्टिफिशियल फूलों से सजा दरबार
-गेंदा, ऑर्किड, मेरीगोल्ड और रजनीगंधा सहित अनेक पुष्पों का प्रयोग
-लकड़ी, कपड़े, थर्माकोल, फ्लेक्स और बुटीक सजावट से झांकियां तैयार
-श्रद्धालु शंख चक्र और श्याम बाबा का तिलक राधा-कृष्ण, बिहारी जी और बालगोपाल की झांकियों के दर्शन कर सकेंगे

ये भी पढ़ें

Khatu Shyam Birthday: यूरोपीय फूलों से होगा बाबा का श्रृंगार, आधी रात को होगी आतिशबाजी, जानें कब मनेगा खाटूश्यामजी का जन्मदिन
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 02:03 pm

Published on:

01 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatushyamji Birthday: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, जानें महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम बनने तक की कहानी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Crime: महिलाओं के वेश में छिपे थे फायरिंग के आरोपी, 7 दिन में गिरफ्तार; निकाला जुलूस

Firing-case-in-Dabla
सीकर

Sikar: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, आज भक्त मिलकर मनाएंगे बाबा का बर्थ-डे, ये होगा खास

सीकर

सीबीआइ जांच में खुलासा: एक्सीडेंट झूठे, क्लेम असली, 87 वाहनों के ‘नकली एक्सीडेंट’ पर 2.5 करोड़ की ठगी

सीकर

राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, चुनाव की तारीखों को लेकर दिए बड़े संकेत

Jhabar Singh Kharra
सीकर

Sikar: सीकर में अब अनाज कारोबारी से गैंगस्टर ने मांगी फिरौती, इलाके में दहशत, पुलिस सुरक्षा मिली

gangster Virendra Charan
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.