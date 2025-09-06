Khatushyamji Mandir: 2 दिन के लिए बंद रहेंगे खाटूश्यामजी मंदिर के पट, जानिए कब खुलेंगे?

Khatushyamji: खाटूश्यामजी में स्थित बाबा श्याम के मंदिर के कपाट विशेष आयोजनों के चलते दो दिन के लिए बंद रहेंगे। मंदिर समिति ने इस संबंध में विशेष सूचना जारी की है। समिति के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और 8 सितंबर को तिलक शृंगार होने के कारण मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि मंदिर के कपाट 6 सितंबर की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर की शाम 5 बजे पुनः खोले जाएंगे। इस दौरान मंदिर में केवल धार्मिक अनुष्ठान व पूजा संबंधित क्रियाएं संपन्न होंगी और आम भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने भक्तों से अपील की है कि वे इस अवधि में दर्शन के लिए न आएं और मंदिर व्यवस्थाओं में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शास्त्रों एवं परंपराओं के अनुसार लिया गया है ताकि धार्मिक अनुष्ठान सही रूप से संपन्न हो सकें। इसके अलावा, समिति ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।
भक्तों से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित समय के अनुसार ही दर्शन करने आएं ताकि भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। समिति ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अवसरों पर मंदिर के कपाट बंद रह सकते हैं और जनता को समय-समय पर सूचना दी जाएगी। इस तरह, चंद्रग्रहण और तिलक श्रृंगार के विशेष अवसर पर खाटूश्यामजी के मंदिर में दो दिन तक सामान्य दर्शन बंद रहेंगे और भक्तों से सहयोग की अपील की गई है।