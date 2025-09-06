Khatushyamji Mandir: 2 दिन के लिए बंद रहेंगे खाटूश्यामजी मंदिर के पट, जानिए कब खुलेंगे?



मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने भक्तों से अपील की है कि वे इस अवधि में दर्शन के लिए न आएं और मंदिर व्यवस्थाओं में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शास्त्रों एवं परंपराओं के अनुसार लिया गया है ताकि धार्मिक अनुष्ठान सही रूप से संपन्न हो सकें। इसके अलावा, समिति ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।