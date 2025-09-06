Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Khatushyamji Mandir: 2 दिन के लिए बंद रहेंगे खाटूश्यामजी मंदिर के पट, जानिए कब खुलेंगे?

Khatushyamji: खाटूश्यामजी के बाबा श्याम मंदिर के कपाट 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और 8 सितंबर को तिलक शृंगार के चलते बंद रहेंगे। भक्तों से अपील की गई है कि केवल तय समय पर दर्शन करें।

सीकर

Arvind Rao

Sep 06, 2025

Sikar Khatushyamji Mandir
Khatushyamji Mandir

Khatushyamji: खाटूश्यामजी में स्थित बाबा श्याम के मंदिर के कपाट विशेष आयोजनों के चलते दो दिन के लिए बंद रहेंगे। मंदिर समिति ने इस संबंध में विशेष सूचना जारी की है। समिति के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और 8 सितंबर को तिलक शृंगार होने के कारण मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे।


उन्होंने बताया कि मंदिर के कपाट 6 सितंबर की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 सितंबर की शाम 5 बजे पुनः खोले जाएंगे। इस दौरान मंदिर में केवल धार्मिक अनुष्ठान व पूजा संबंधित क्रियाएं संपन्न होंगी और आम भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

ये भी पढ़ें

Khatushyamji News: इस वीकेंड खाटूश्यामजी जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, नया प्रतिबंध लागू
सीकर
Khatushyamji


भक्तों से की ये अपील


मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने भक्तों से अपील की है कि वे इस अवधि में दर्शन के लिए न आएं और मंदिर व्यवस्थाओं में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शास्त्रों एवं परंपराओं के अनुसार लिया गया है ताकि धार्मिक अनुष्ठान सही रूप से संपन्न हो सकें। इसके अलावा, समिति ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।


भक्तों से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित समय के अनुसार ही दर्शन करने आएं ताकि भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। समिति ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अवसरों पर मंदिर के कपाट बंद रह सकते हैं और जनता को समय-समय पर सूचना दी जाएगी। इस तरह, चंद्रग्रहण और तिलक श्रृंगार के विशेष अवसर पर खाटूश्यामजी के मंदिर में दो दिन तक सामान्य दर्शन बंद रहेंगे और भक्तों से सहयोग की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

Sikar: खाटूश्यामजी में पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने, कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा
सीकर
Sikar Khatushyamji police and traders came face to face

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatushyamji Mandir: 2 दिन के लिए बंद रहेंगे खाटूश्यामजी मंदिर के पट, जानिए कब खुलेंगे?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट