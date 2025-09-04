Sikar: खाटूश्यामजी में पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने, कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा

Khatushyamji: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है। यहां गुरुवार सुबह व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस घटना के बाद व्यापारी और पुलिस आमने-सामने आ गए।
जानकारी के मुताबिक, इन दिनों खाटूश्यामजी में जलझूलनी एकादशी मेले के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसी दौरान सुबह करीब 9 बजे व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी मंदिर जाने के लिए निकले थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी ने बिना कारण उन्हें रोका। इस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को मंदिर मार्ग पर आने-जाने दिया जाए, केवल श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनसे बदसलूकी की और फिर हाथापाई शुरू हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मार्केट एसोसिएशन के अन्य व्यापारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिसकर्मी की कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने मांग की कि पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना पुलिस का काम है। लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के चलते कुछ समय के लिए मंदिर मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया।