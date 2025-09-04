Sikar: खाटूश्यामजी में पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने, कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा



व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना पुलिस का काम है। लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के चलते कुछ समय के लिए मंदिर मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया।