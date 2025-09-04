Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Sikar: खाटूश्यामजी में पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने, कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा

Khatushyamji: खाटूश्यामजी में फिर मारपीट का मामला सामने आया है। व्यापारी और पुलिस आमने-सामने हो गए। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने बदसलूकी और हाथापाई की।

सीकर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Sikar Khatushyamji police and traders came face to face
पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने (फोटो- पत्रिका)

Khatushyamji: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है। यहां गुरुवार सुबह व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस घटना के बाद व्यापारी और पुलिस आमने-सामने आ गए।


जानकारी के मुताबिक, इन दिनों खाटूश्यामजी में जलझूलनी एकादशी मेले के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसी दौरान सुबह करीब 9 बजे व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी मंदिर जाने के लिए निकले थे।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में करोड़ों की डकैती: व्यापारी को बंधक बनाया, रोते बच्चे को गोली मारने की धमकी, प्रदर्शन कर बाजार बंद
बाड़मेर
Robbery in Barmer


आरोप- पुलिस ने बिना कारण रोका


उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी ने बिना कारण उन्हें रोका। इस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को मंदिर मार्ग पर आने-जाने दिया जाए, केवल श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनसे बदसलूकी की और फिर हाथापाई शुरू हो गई।


व्यापारी मौके पर पहुंचे


घटना की जानकारी मिलते ही मार्केट एसोसिएशन के अन्य व्यापारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिसकर्मी की कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने मांग की कि पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।


क्या कहना है व्यापारियों का


व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना पुलिस का काम है। लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के चलते कुछ समय के लिए मंदिर मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा: गुटखा व्यापारी से लाखों की लूट का भंडाफोड़, राजदार निकला लुटेरा, 1 गिरफ्तार, 6 फरार
भीलवाड़ा
Bhilwara Robbery

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: खाटूश्यामजी में पुलिस और व्यापारी हुए आमने-सामने, कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट