सीकर में युवती ने प्रेमी को शादी के लिए मना किया, युवक ने की आत्महत्या

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
सीकर। युवक से शादी का वादा करके पत्नी से तलाक करवाने और आत्महत्या के लिए उकसाने पर युवती के खिलाफ उद्योग नगर थाना में इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ है।
मामले के अनुसार परडोली बड़ी निवासी लक्ष्मीनारायण ने एफआइआर में बताया है कि सीकर निवासी एक युवती ने उनके पौते से शादी करने के वादा किया और फिर वादे से मुकर गई, जिससे उनके पौते ने सुसाइड कर लिया।
परिवादी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि उनका पौता सुनील कुमार सीकर में रानी शती रोड पर किराए का मकान लेकर रहता था। युवती के शादी से मना करने पर सुनील ने 25 नवंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। युवती के कहने पर ही सुनील ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया था।
फिर वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी और समान जाति का न होने पर शादी के लिए मना कर दिया। युवती उनके पौते सुनील को मोबाइल पर चैटिंग करके शादी का झूठा आश्वासन दे रही थी।
युवती बीच-बीच में पौते से पैसे भी लेती रही। बाद में युवती ने जाति का हवाला देकर मना करते हुए सुनील से सुसाइड करने के लिए कह दिया। मृतक सुनील के फोन में युवती के फोटो और रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं।
