सीकर में युवती ने प्रेमी को शादी के लिए मना किया, युवक ने की आत्महत्या

परिवादी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि उनका पौता सुनील कुमार सीकर में रानी शती रोड पर किराए का मकान लेकर रहता था। युवती के शादी से मना करने पर सुनील ने 25 नवंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। युवती के कहने पर ही सुनील ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया था।