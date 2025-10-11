Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: होटल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे 4 दोस्त, रॉन्ग साइड से आई गाड़ी ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत

सीकर जिले में होटल पर खाना खाने गए चार दोस्तों को रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई।

2 min read

सीकर

image

Santosh Trivedi

Oct 11, 2025

sikar news

मृतक महेंद्र सैनी की फाइल फोटो

सीकर। हरदयालपुरा गांव के पास होटल पर खाना खाने गए चार दोस्तों को रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए।

पिकअप चालक तेज गति से वाहन दौड़ाते हुए फरार हो गया, हालांकि अन्य लड़कों के गाड़ी के नंबर देख लिए जिसके आधार पर रामलाल पुत्र सीताराम सैनी निवासी राणा बस्ती, राधाकिशनपुरा ने मामला दर्ज करवाया है।

दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद ने बताया कि गुरुवार रात को चार दोस्त हरदयालपुरा में एक होटल पर खाना खाकर रोड पर साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सीकर की ओर से रॉन्ग साइड से आई पिकअप गाड़ी ने 4 दोस्तों को कुचल दिया था।

एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बैठे मृतक महेंद्र सैनी के परिवार व कॉलोनी के लोग

पिकअप गाड़ी इसके बाद रेत के टीले से भी टकराई लेकिन आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़कर तेज गति से चलाते हुए फरार हो गया। घायल सुरेंद्र, अंकित और सुनील को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस गाड़ी के नंबरों के आधार पर आरोप पता लगा उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है।

पांच भाइयों में सबसे छोटा था महेंद्र

श्रवण ने बताया कि उसका भाई महेंद्र सैनी (25) अपने दोस्तों के साथ हरदयालपुरा में होटल पर खाना खाने के लिए गया था। वह सड़क किनारे अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठा था, जबकि दो दोस्त नीचे खड़े थे। जिसे पिकअप ने कुचल दिया।

महेंद्र ड्राइवरी का काम करता था। श्रवण ने बताया कि रात को उन्हें ट्रोमा केंद्र से सूचना मिली कि उनके भाई की मौत हो गई। मृतक महेंद्र पांच भाइयों में सबसे छोटा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

सीकर: जवान बेटे की मौत… सुना तो रोटी बनाती मां के भी निकले प्राण; एक साथ जली दोनों की चिता
सीकर
sikar accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 02:27 pm

Published on:

11 Oct 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: होटल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे 4 दोस्त, रॉन्ग साइड से आई गाड़ी ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर: जवान बेटे की मौत… सुना तो रोटी बनाती मां के भी निकले प्राण; एक साथ जली दोनों की चिता

sikar accident news
सीकर

मनमानी पर अंकुश: नर्सेज को देनी होगी हर शिफ्ट में ड्यूटी

सीकर

सीकर के फतेहपुर में युवक का मिला अधजला शव, सदमे में मां ने तोड़ा दम; दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

body of youth found in Fatehpur
सीकर

चूरू, राजगढ़ व तारानगर में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से बेचे जा रहे वाहन, आठ शोरूम के वाहन जब्त

e-chalan
सीकर

मां को उपहार देने के लिए मंगवाई थी सोने की चेन, नौकर 20 लाख रुपए की 9 चेन लेकर फरार

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.