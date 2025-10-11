Sikar News: होटल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे 4 दोस्त, रॉन्ग साइड से आई गाड़ी ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत

पिकअप गाड़ी इसके बाद रेत के टीले से भी टकराई लेकिन आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़कर तेज गति से चलाते हुए फरार हो गया। घायल सुरेंद्र, अंकित और सुनील को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस गाड़ी के नंबरों के आधार पर आरोप पता लगा उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है।