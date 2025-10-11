Sikar News: होटल के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे 4 दोस्त, रॉन्ग साइड से आई गाड़ी ने मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत

मृतक महेंद्र सैनी की फाइल फोटो
सीकर। हरदयालपुरा गांव के पास होटल पर खाना खाने गए चार दोस्तों को रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए।
पिकअप चालक तेज गति से वाहन दौड़ाते हुए फरार हो गया, हालांकि अन्य लड़कों के गाड़ी के नंबर देख लिए जिसके आधार पर रामलाल पुत्र सीताराम सैनी निवासी राणा बस्ती, राधाकिशनपुरा ने मामला दर्ज करवाया है।
दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद ने बताया कि गुरुवार रात को चार दोस्त हरदयालपुरा में एक होटल पर खाना खाकर रोड पर साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सीकर की ओर से रॉन्ग साइड से आई पिकअप गाड़ी ने 4 दोस्तों को कुचल दिया था।
पिकअप गाड़ी इसके बाद रेत के टीले से भी टकराई लेकिन आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़कर तेज गति से चलाते हुए फरार हो गया। घायल सुरेंद्र, अंकित और सुनील को एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस गाड़ी के नंबरों के आधार पर आरोप पता लगा उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है।
श्रवण ने बताया कि उसका भाई महेंद्र सैनी (25) अपने दोस्तों के साथ हरदयालपुरा में होटल पर खाना खाने के लिए गया था। वह सड़क किनारे अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठा था, जबकि दो दोस्त नीचे खड़े थे। जिसे पिकअप ने कुचल दिया।
महेंद्र ड्राइवरी का काम करता था। श्रवण ने बताया कि रात को उन्हें ट्रोमा केंद्र से सूचना मिली कि उनके भाई की मौत हो गई। मृतक महेंद्र पांच भाइयों में सबसे छोटा था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।
