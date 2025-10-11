सीकर: जवान बेटे की मौत… सुना तो रोटी बनाती मां के भी निकले प्राण; एक साथ जली दोनों की चिता

कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया था और ऊपर का हिस्सा कम जला है, चेहरा नहीं जलने से मृतक की शिनाख्त आसानी से हो गई। घटना स्थल पर किसी तरह के खरोंच या सड़क पर मोटरसाइकिल के रगडक के निशान नहीं मिले हैं।