Sikar News: भामाशाह की पहल, सरकारी स्कूल के टॉपर को देंगे कार, 5 छात्राओं को एक-एक लाख नकद

सीकर। संतों, सेठ-साहूकारों और भामाशाहें की धरती शेखावाटी हमेशा से देश की शिक्षा, चिकित्सा एवं उद्योग को बढ़ाने में अपना योगदान देती आई है। ऐसे ही युवा भामाशाह आदिल खान राेलसाहबसर अपने गांव की सरकारी विद्यालय की एक टॉपर छात्रा एंजल खान को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.50 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर 7.11 लाख की कार उपहार में दे रहे हैं। वहीं 10वीं व 12वीं बोर्ड की पांच छात्राओं को 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर एक-एक लाख रुपए नकद पुरस्कार देंगे। 14 अप्रैल को रोलसाहबसर गांव के मुख्य चौक में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया जाएगा।