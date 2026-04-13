Khatu Shyam Ji: खाटू में यातायात के लिए अलग थाना, वेंडिंग जोन की पालना के लिए लागू होगा इंदौर मॉडल!

अगले सप्ताह में अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था हो जाएगी। वहीं, यातायात थाने का प्रस्ताव भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाने की व्यवस्था की है। मुख्य मेले के साथ शनिवार, रविवार व एकादशी के मेले पर भक्तों की होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रवेश व निकास मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। नगर पालिका ईओ ने बताया कि मौका मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा है।