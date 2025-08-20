Sikar Master Plan: मास्टर प्लान के विरोध में आज बंद रहा सीकर, 31 अगस्त तक रद्द करने की मांग; कांग्रेस ने क्यों बनाई दूरी?

उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी बढ़ाने वाले मास्टर प्लान को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बंद की वजह से शिक्षानगरी में 15 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। सभा की अध्यक्षता करते हुए राजेंद्र डोरवाल ने मास्टर प्लान के विरोध की वजह बताई। सभा को संघर्ष समिति सदस्य प्रभु दयाल कुंडली, किशोर सिंह खीचड़, सुमेर फेनिन , डॉ बीएल एचरा, झाबमल ओला, महावीर प्रसाद सैनी , महावीर जांगू ,राम रतन बगड़िया, आरएलपी जिलाध्यक्ष महेन्द्र डोरवाल , विष्णु सैनी ,सुरेश बगड़िया , उस्मान खान, जगदीश फौजी, इतिहासकार महावीर पुरोहित व मनोज मंगावा ने संबोधित किया।