Sikar शिक्षक ने नाबलिग से किया बलात्कार, दवाई दिलाने के बहाने ले गया हॉस्टल, मामला दर्ज

Teacher Rape 16 Year Student In Hostel: नीमकाथाना के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।
रिपोर्ट के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग 23 सितंबर को बहन के साथ कपिल अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गई थी। वहां आरोपी शिक्षक से मुलाकात हुई। वह दवा दिलाने के बहाने छात्रा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक छात्रावास में ले जाकर छात्रा के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
माकपा ने गंगानगर के सरकारी स्कूल में पीटीआई के नाबालिग छात्रा से यौन दुराचार करने की घटना की कड़ी निंदा की। जिला सचिव पेमाराम ने बताया कि पीटीआई ने खिलाड़ी छात्रा से यौन दुराचार किया था।
इसकी रिपोर्ट 16 सितंबर को दर्ज करवा दी थी। विभागीय जांच में पीटीआई कृष्णचंद्र को दोषी मानते हुए निलंबित और शिक्षिका अनीता देवी को एपीओ कर दिया। मामले में प्रशासन के कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी पीटीआई को गिरफ्तार करने, गैर-जिम्मेदार स्टॉफ पर कार्रवाई व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।