Sikar शिक्षक ने नाबलिग से किया बलात्कार, दवाई दिलाने के बहाने ले गया हॉस्टल, मामला दर्ज

इसकी रिपोर्ट 16 सितंबर को दर्ज करवा दी थी। विभागीय जांच में पीटीआई कृष्णचंद्र को दोषी मानते हुए निलंबित और शिक्षिका अनीता देवी को एपीओ कर दिया। मामले में प्रशासन के कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर आरोपी पीटीआई को गिरफ्तार करने, गैर-जिम्मेदार स्टॉफ पर कार्रवाई व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।