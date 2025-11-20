Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

Rajasthan Crime: सीकर जिले में दिनदहाड़े एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई, जहां एक चोर ने 58 वर्षीय महिला को अकेला पाकर न केवल चोरी की, बल्कि महिला के साथ शर्मनाक हरकत करने का प्रयास भी किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर : पत्रिका

Case Of Attempted Rape And Theft: सीकर जिले में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 58 वर्षीय महिला को अकेला पाकर चोर घर में घुस गया और चोरी के साथ शर्मनाक हरकत करने का प्रयास किया। बुजुर्ग महिला के शोर मचाते ही आरोपी सोने का मादलिया और नकदी लेकर भाग गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

अकेली बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना

घटना दिन के 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता घर में अकेली थी। उसी दौरान एक युवक चोरी की नीयत से घर में घुस आया। बुजुर्ग महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही युवक ने उस पर हमला बोल दिया।

धक्का देकर गिराया, कपड़े उतारने की कोशिश

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अचानक धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसने महिला के कपड़े उतारने का प्रयास किया। महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी जिससे आरोपी घबरा गया।

सोने का मादलिया तोड़ लिया, नकद भी ले गया

चोर भागते समय महिला के गले से सोने का मादलिया तोड़कर ले गया। इसके अलावा घर में रखे करीब 5 हजार रुपए नकद भी उठा ले गया। महिला ने किसी तरह बाहर आकर पड़ोसियों को सूचना दी। पीड़ित महिला ने बलात्कार के प्रयास करने और चोरी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

20 Nov 2025 03:07 pm

Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

सीकर

राजस्थान न्यूज़

