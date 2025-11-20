Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

Case Of Attempted Rape And Theft: सीकर जिले में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 58 वर्षीय महिला को अकेला पाकर चोर घर में घुस गया और चोरी के साथ शर्मनाक हरकत करने का प्रयास किया। बुजुर्ग महिला के शोर मचाते ही आरोपी सोने का मादलिया और नकदी लेकर भाग गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।