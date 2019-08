अनोखी चोरी: दुकान में पहले चोरों ने किया नाश्ता, फिर रसगुल्ले के 8 डिब्बे और 55 हजार रुपए ले उड़े

सीकर।

Thieves Stolen 55 Thousand Rupees and 8 Packs of Rasgulle from Shop : सीकर जिले में छप्पार तलाई कदमा का बास में चोरों ने एक अनोखी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां चोरों ( Theft in Shop in Sikar ) ने दुकान में घुसकर पहले नमकीन और बिस्किट का नाश्ता किया और बाद में अंदर रखे रसगुल्ले के आठ डिब्बे पर 55 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी ( CCTV Footage ) में कैद हुई है।

चोरी होने का पता चलने पर मालिक ने Police में रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को वह दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह वह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि आधा शटर खुला हुआ था और पंखा चल रहा था। अंदर जाकर संभाला तो 55 हजार रुपए और रसगुल्ले के 8 डिब्बे गायब मिले।

Read More :

हर्ष पर्वत पर फिर हादसा, 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी कार, पेड़ पर अटकने से बची जान

Crime in Sikar : सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जुटाए। फुटेज धुंधले होने के कारण चोरों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे । वहीं चोरी के बाद सडक़ पर बाइक पर दूसरे वाहन आते-जाते दिखाई दे रहे है। राजकुमार पुत्र भंवरलाल ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Read More :

पिता ने मना किया तो मां ने 50 हजार का कर्जा लेकर बेटे को मुंबई भेजा, अब 'डांस दीवाने 2' में बिखेरेगा जलवा

पहले किया नाश्ता, फिर दिया वारदात को अंजाम ( Crime in Rajasthan )

पुलिस के अनुसार चोरों ने दुकान में घुसकर पहले नमकीन और बिस्किट का नाश्ता किया। बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।

Read More :

हर आंख हो गई नम जब 4 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि, छुट्टी पर घर आ रहा था जवान