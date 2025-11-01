Sikar: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, आज भक्त मिलकर मनाएंगे बाबा का बर्थ-डे, ये होगा खास

पहले बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर घर-घर खीर और चूरमा का भोग लगाया जाता था, पर अब भक्ति में आधुनिकता का रंग घुल गया है। भक्त अपने घरों, धर्मशालाओं और होटलों में केक काटकर बाबा का जन्मदिन मनाएंगे। बच्चे से लेकर बड़े तक हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा’’ और भजन मंडलियां ढोल-मंजीरों की थाप से गूंजेंगी। यह नया रूप आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम बन गया है। परंपरा वही है, बस अभिव्यक्ति बदल गई है। भक्त कहते हैं बाबा का प्रेम समय से परे है, चाहे खीर से भोग लगाओ या केक से, भाव सच्चा होना चाहिए। केवल खाटू ही नहीं, बल्कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत, यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात सहित दुबई, लंदन और अमेरिका तक श्याम मंदिरों में जन्मोत्सव की विशेष आराधना होगी। अखंड कीर्तन, भजन संध्याएं और विशाल भंडारे आयोजित होंगे। जो भक्त खाटू नहीं पहुंच पाएंगे, वे सीकर पत्रिका के फेसबुक पेज पर बाबा के लाइव दर्शन कर सकेंगे।