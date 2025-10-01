मानसून की विदाई के बाद ‘धुंआधार बारिश’ करवा रही भारी नुकसान, बिजली गिरने से महिला की मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें चौपट

धोद क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुई करीब तीन घंटे की तेज बरसात ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। कटाई के समय में आई इस बरसात से खेतों में पड़ी बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और मूंगफली की फसलें पूरी तरह खराब हो गईं। पहले से ही बरसात की मार झेल रहे किसानों की बची-खुची उम्मीदें भी इस बारिश ने तोड़ दी। किसान जगदीश प्रसाद बगड़िया और रामनिवास बगड़िया नागवा ने बताया कि उनके खेतों में बाजरे की कटी फसल पड़ी थी, जो बरसात में खराब हो गई। साथ ही प्याज की पौध तैयार करने के लिए बोया गया बीज भी पानी में मिलकर जमीन में दब गया। अब फसल और पौध दोनों ही हाथ से निकल गए हैं। कई जगह किसानों की मूंगफली की फसल खुदाई की हुई थी, जो खेत में बरसात के पानी की वजह से भीग गई थी।