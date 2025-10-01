Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

मानसून की विदाई के बाद ‘धुंआधार बारिश’ करवा रही भारी नुकसान, बिजली गिरने से महिला की मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें चौपट

Heavy Rain With Lightning: आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई। हादसे के दौरान मौजूद पुरुषोत्तम स्वामी व बिन्दुदेवी भी बिजली गिरने से झुलस गए।

4 min read

सीकर

image

Akshita Deora

Oct 01, 2025

Very Heavy Rain Alert

बारिश (फोटो: पत्रिका)

Post Monsoon Season Heavy Rain: शेखावाटी सहित प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिले में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। इससे कई जगह किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा है। जिले में औसतन एक इंच बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में सर्वाधिक दो इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

करीब चार बजे शुरू हुई तेज बारिश का दौर 25 मिनट तक चला। इसके बाद सुबह 11 बजे तक कभी तेज तो रुक-रुक कर बारिश जारी रही। जिला मुख्यालय पर नवलगढ़ रोड, लुहारू स्टैंड, सिल्वर जुबली रोड, बकरा मंडी सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हुआ।

फोटो: पत्रिका

दोपहर बाद रींगस तहसील में करीब एक इंच बारिश हुई। बरसात के बाद वातावरण में नमी का स्तर बढ़ने के कारण मौसम में ठंडक घुल गई और दिन के तापमान में पांच डिग्री गिरने से गर्मी और उमस छूमंतर हो गई। देर शाम तक मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री , न्यूनतम 21.4 और सीकर में अधिकतम 35 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया।

नुकसान: 72 घंटे में कर सकेंगे सूचित

कृषि विभाग के अनुसार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान खलिहान में सूखने के लिए रखी गई फसल के नुकसान के लिए खुद भी शिकायत दे सकते हैं। प्रभावित खेत में व्यक्तिगत सर्वे के लिए यह शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन या लिखित में 72 घंटे में संबंधित बैंक व कृषि विभाग को दी जा सकेगी। 72 घंटे में किसान की ओर से पूरी सूचना नहीं देने पर सात दिन में भी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कम्पनी को आवश्यक रूप से देने पर मुआवजे का प्रावधान है। बैंक स्तर पर इस संबंध में सूचना मिलने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कंपनी को प्रकरण को फौरन भेजना होगा।

फोटो: पत्रिका

खेत में काम रही महिला पर गिरी बिजली, मौत

नेछवा उपखंड के तूनवां गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई। हादसे के दौरान मौजूद पुरुषोत्तम स्वामी व बिन्दुदेवी भी बिजली गिरने से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शी जीवणराम काजला ने बताया कि काम करते समय अचानक मौसम खराब हो गया तथा बरसात होने लगी। अचानक अंधेरा सा छा गया और तेज आवाज हुई। आंख खुली तो सभी इधर-उधर गिरे हुए थे। एक दूसरे को संभालकर उठाया। लेकिन मंजू राकावत (32) नहीं उठी। उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मंजू के दो बच्चे हैं। इस संबंध में मृतका के पति श्याम सुंदर राकावत ने रिपोर्ट दी है।

फोटो: पत्रिका

बरसात की चेतावनी- सहमे किसान

प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ट्रफ लाइन के कारण बारिश का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने २४ घंटे शुष्क रहने के बाद सीकर और झुंझुनूं जिले में तीन दिन बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार छह से आठ अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इधर फिर बरसात होने की आशंका से किसानों में चिंता का माहौल है।

खेतों में भरा पानी

धोद क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुई करीब तीन घंटे की तेज बरसात ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। कटाई के समय में आई इस बरसात से खेतों में पड़ी बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और मूंगफली की फसलें पूरी तरह खराब हो गईं। पहले से ही बरसात की मार झेल रहे किसानों की बची-खुची उम्मीदें भी इस बारिश ने तोड़ दी। किसान जगदीश प्रसाद बगड़िया और रामनिवास बगड़िया नागवा ने बताया कि उनके खेतों में बाजरे की कटी फसल पड़ी थी, जो बरसात में खराब हो गई। साथ ही प्याज की पौध तैयार करने के लिए बोया गया बीज भी पानी में मिलकर जमीन में दब गया। अब फसल और पौध दोनों ही हाथ से निकल गए हैं। कई जगह किसानों की मूंगफली की फसल खुदाई की हुई थी, जो खेत में बरसात के पानी की वजह से भीग गई थी।

फोटो: पत्रिका

मूंडवाड़ा में बिजली गिरने से दो मवेशी मरे

धोद इलाके के मूंडवाडा गांव में बालाजी का नाड़ा स्थित बलवीर बेरवाल के खेत में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से दो पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। खेत के पास बने किसान के मकान में बिजली के उपकरण भी जलकर राख हो गए। बिजली गिरने की तेज आवाज से घर के अंदर मौजूद चार बच्चियां बेहोश हो गईं। सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। इधर धोद के पूर्व विधायक पेमाराम भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवार से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया। किसानों ने कहा कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दे।

टिनशैड पर बिजली गिरी, हादसा टला

मौसम बदलने के कारण अजीतगढ़ क्षेत्र में बरसात हुई। इससे फसलों का नुकसान हुई है। इस दौरान मंडूस्या वाली ढाणी में टीनशेड पर बिजली गिर गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि समय रहते टिनशेड में बंधे पशुओं को समय रहते ही बाहर निकाल लिया। इससे पशुधन बच गया। वहीं जिला मुख्यालय के पास बेरी धर्मशाला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बाड़े में कई पशु काल का ग्रास बन गए। रविंद्र काजला ने बताया कि पशुओं की अकाल मौत से पशुपालक को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / मानसून की विदाई के बाद ‘धुंआधार बारिश’ करवा रही भारी नुकसान, बिजली गिरने से महिला की मौत, खेतों में भरा पानी, फसलें चौपट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: होर्डिंग लगाते समय करंट आने से युवक की मौत, हाल ही में हुई सगाई, इकलौते बेटे की 13 फरवरी को होनी थी शादी

surendra sharma
सीकर

Sikar News: कोचिंग की दिशा में दौड़ते कदम, छोटी कक्षा के बच्चे भी स्कूल की चौखट से हो रहे दूर

सीकर

Sikar: बेहद शातिर निकली सीकर की ‘मुस्कान’, गैंग के साथ मिलकर करती थी ऐसा काम, जानिए फिर क्या हुआ

Honeytrap Gang in Rajasthan
सीकर

लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने कांग्रेस नेता रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की दी धमकी

सीकर

चार साल की अबोध से बलात्कार, खुद की आबरू बचाती रही पुलिस

rape in bundi
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.