Sikar: अकेली थी नाबलिग भतीजी तो घर पहुंचा रिश्ते का चाचा और हाथ-पैर बांधकर करने लगा बलात्कार, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुनाई ये सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक वकील भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि जिले में रहने वाले नाबालिग लड़की और उसके पिता ने 16 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले के अनुसार 11 जून को पीड़िता के माता-पिता बाहर गए हुए थे और पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान करीब दोपहर दो बजे आरोपी उनके घर पहुंचा और उसे अकेला देखकर उसके हाथ-पैर बांधकर बलात्कार का प्रयास किया था। इस दौरान पीड़िता का पिता वहां आ गया, जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।