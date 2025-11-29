Patrika LogoSwitch to English

प्रधानमंत्री मोदी

Sikar: अकेली थी नाबलिग भतीजी तो घर पहुंचा रिश्ते का चाचा और हाथ-पैर बांधकर करने लगा बलात्कार, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुनाई ये सजा

Rajasthan Crime: सीकर जिले में 17 साल की नाबालिग भतीजी के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी रिश्ते के चाचा को 10 साल की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 29, 2025

Rape Case

पत्रिका: फोटो

Uncle Attempt To Rape Minor Niece: पॉक्सो कोर्ट-1 ने 17 साल की नाबालिग भतीजी के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त रिश्ते में चाचा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में कोर्ट ने अपराधी पर सख्त टिप्पणी भी की है।

विशिष्ट लोक अभियोजक वकील भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि जिले में रहने वाले नाबालिग लड़की और उसके पिता ने 16 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले के अनुसार 11 जून को पीड़िता के माता-पिता बाहर गए हुए थे और पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान करीब दोपहर दो बजे आरोपी उनके घर पहुंचा और उसे अकेला देखकर उसके हाथ-पैर बांधकर बलात्कार का प्रयास किया था। इस दौरान पीड़िता का पिता वहां आ गया, जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद 29 अगस्त 2022 को पोक्सो कोर्ट-1 में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल के कारावास की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से दो लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए हैं।

रिश्ते को शर्मसार कर तार-तार किया: कोर्ट

फैसले में विशिष्ट न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त पीड़िता का परिवार में चाचा लगता है, जिसने रिश्तों को शर्मसार करते हुए तार-तार कर दिया है। ऐसे में लोगों का आपसी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। जो अच्छी और सभ्य सामाजिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अत: ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना जरूरी है जिससे ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो सके।

Updated on:

29 Nov 2025 09:11 am

Published on:

29 Nov 2025 09:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: अकेली थी नाबलिग भतीजी तो घर पहुंचा रिश्ते का चाचा और हाथ-पैर बांधकर करने लगा बलात्कार, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुनाई ये सजा

सीकर

राजस्थान न्यूज़

पीड़ा: प्रदेश में चिप और कार्टेज में अटकी टीबी रोग की जांच

सीकर

Success Story: अमरीका की नौकरी छोड़कर राजस्थान में शुरू किया ये शानदार स्टार्टअप, आज हो रही मोटी कमाई, पिता LIC अधिकारी और लेक्चरर है मां

Rajasthan-Startup
सीकर

Rajasthan: हैलो MLA बोल रहा हूं, एंबुलेंस भिजवाओ, जवाब मिला डेढ़ घंटा लगेगा, विधायक ने CMHO को सुनाई खरी-खरी

mla hakam ali
सीकर

राहत: जिले में इस बार चने व तारामीरा की होगी बंपर पैदावार

Arrival of new gram and mustard has started, all three Rabi crop commodities are shining in the market
सीकर

Sikar: पहली पोस्टिंग पर लापता जवान को किया मृत घोषित, 4 माह से आने का इंतजार कर रहे थे परिजन

Agniveer-Soldied-Harit-
सीकर
