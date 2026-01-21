Sikar: खाटूश्यामजी क्षेत्र 10 करोड़ खर्च कर होगा ‘नीट एंड क्लीन’, ट्रीटमेंट प्लांट से बदलगी शहर की तस्वीर

खाटूश्यामजी मंदिर क्षेत्र में नगर पालिका ने पूर्व में सौंदर्यन का कार्य शुरू किया है। इसके ​तहत मंदिर क्षेत्र के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने के अलावा सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और उनकी सुरक्षा को में भी बढ़ोतरी को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के ठोस इंतजाम नहीं होने और सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति बनने से खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।