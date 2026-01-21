21 जनवरी 2026,

बुधवार

सीकर

Sikar: खाटूश्यामजी क्षेत्र 10 करोड़ खर्च कर होगा 'नीट एंड क्लीन', ट्रीटमेंट प्लांट से बदलगी शहर की तस्वीर

सीकर। जिले के खाटूश्यामजी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भारी संख्या के चलते क्षेत्र में रोजाना लगभग 50 क्विंटल से अधिक कचरा इकठ्ठा हो रहा है। कचरे से शहर में गंदगी, जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी बड़ी समस्या बन गई है। इसे देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने अब नगर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 21, 2026

खाटूधाम में उमड़े श्रद्धालु, पत्रिका फोटो

खाटूधाम में उमड़े श्रद्धालु, पत्रिका फोटो

सीकर। जिले के खाटूश्यामजी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भारी संख्या के चलते क्षेत्र में रोजाना लगभग 50 क्विंटल से अधिक कचरा इकठ्ठा हो रहा है। कचरे से शहर में गंदगी, जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी बड़ी समस्या बन गई है। इसे देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने अब नगर पालिका के सहयोग से एक आधुनिक और वैज्ञानिक कचरा निस्तारण प्लांट लगाने का निर्णय लिया है।

10 करोड़ लागत से तैयार होगा प्लांट

मंदिर कमेटी मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर कमेटी की ओर से नगर पालिका को औपचारिक पत्र दिया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत से एक कचरा निस्तारण और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बताई गई है।

इस प्लांट से न केवल कचरा हटाया जाएगा, बल्कि उसे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि उनका लक्ष्य खाटूधाम को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी नंबर-1 बनाना है।

प्लांट से शहर में क्या बदलाव आएंगे?

  • रोजाना 50 क्विंटल कचरे को अब डंपिंग यार्ड में फैंकने की बजाय वैज्ञानिक रूप से निस्तारित किया जाएगा।
  • जलभराव और गंदे पानी की समस्या में कमी आएगी। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके स्वच्छ व सुंदर दिखेंगे।
  • प्रदूषण कम होगा और स्थानीय लोगों तथा श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

बुनियादी सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी

खाटूश्यामजी मंदिर क्षेत्र में नगर पालिका ने पूर्व में सौंदर्यन का कार्य शुरू किया है। इसके ​तहत मंदिर क्षेत्र के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने के अलावा सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और उनकी सुरक्षा को में भी बढ़ोतरी को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के ठोस इंतजाम नहीं होने और सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति बनने से खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: खाटूश्यामजी क्षेत्र 10 करोड़ खर्च कर होगा 'नीट एंड क्लीन', ट्रीटमेंट प्लांट से बदलगी शहर की तस्वीर

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

Patrika Site Logo

