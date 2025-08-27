Patrika LogoSwitch to English

सिंगरौली

सरकार और उद्योगपतियों से सीधी लड़ाई का ऐलान, आदिवासियों ने कहा- करेंगे उग्र आंदोलन

MP News- किसान संघर्ष समिति ने आदिवासी बचाओ-गांव बचाओ आंदोलन तेज करते हुए जनसभा और रैली के जरिए सरकार-उद्योगपतियों को ललकारा। चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानीं तो उग्र आंदोलन होगा।

सिंगरौली

Akash Dewani

Aug 27, 2025

aadivasi bachao gaon bachao andolan kisan sangharsh samiti warning mp news
aadivasi bachao gaon bachao andolan kisan sangharsh samiti warning mp news (फोटो- फेसबुक)

Aadivasi Bachao Gaon Bachao Andolan: सिंगरौली में किसान संघर्ष समिति ने आदिवासी बचाओ-गांव बचाओ मुद्दे को लेकर 26 अगस्त को जिले की दुधमनियां तहसील कार्यालय के समक्ष स्थित मंडी प्रांगण में जनसभा कर जनाक्रोश रैली निकालकर सरकार एवं उद्योगपतियों से सीधी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कार्यक्रम का आयोजन एवं अध्यक्षता किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक सिंह पैगाम ने किया। मुख्य अतिथि की हैसियत से किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह उपस्थित रहे। (MP News)

उद्योगपतियों के माध्यम से सरकार उजाड़ रही गांव- अशोक सिंह पैगाम

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि चितरंगी वनांचल क्षेत्र को भाजपा सरकार उद्योगपतियों के माध्यम से गरीबों, किसानों और आदिवासियों के गांव उजाड़ने का काम कर रही है। उक्त आयरन ब्लॉक से लगे क्षेत्र में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना तहसील दुधमनिया स्थित ग्राम बडगड़, बसनिया, डाला, कपुरदेई, सकेती एवं पिपरवान तथा कुसाही आदि 7 गांव की 1282 हेक्टेयर भूमिया आदिवासी बहुल गांवो की बिना अनुमति शासन प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पैगाम ने कहा कि मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं हुआ तो मंत्री राधा सिंह का घर घेरने का काम करेंगे। मुख्य अतिथि किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने कहा कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर किसान संघर्ष समिति दुधमनियों में पक्का मोर्चा लगाएगी। (MP News)

मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

जनाक्रोश रैली के बाद विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर को संबोधित एसडीएम को सौंपा गया है। इस दौरान मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान राजेश रूद्रम, अखिलेश तिवारी, सरपंच राजनाथ सिंह, जनपद सदस्य पानमती, अशोक बैगा, शुभलाल बैगा, कृष्ण कुमार नेताम, प्रदीप सिंह, रामचरण सिंह, उदय भान सिंह, हीरालाल सिंह, रामबदन सिंह आदि मौजूद रहे।

संभाग-प्रदेश स्तर तक लोगों ने की शिरकत

प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखु, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. एके खान कटनी, प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल, प्रदेश सचिव निसार आलम्, मऊगंज अध्यक्ष अजय कुमार पटेल ने किया। समर्थन में इंडिया गठबंधन एवं जन संगठनों की ओर पूर्व विधायिक सरस्वती सिंह. जिला पंचायत सदस्य सोमदेव ब्रह्म, लल्लू साहब, राजेश प्रताप सिंह, लवलेश सिंह, सुदामा कुशवाहा, मनोज शाह, सूर्या द्विवेदी, उर्मिला रावत, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, रतीभान प्रसाद, संदीप शाह, पार्वती पनिका, जनपद सदस्य, जिपं सदस्य पप्पू गीता यादव, सुनील जायसवाल, सुनील देव राजन, दल प्रताप सिंह, सरपंच दरोगा सिंह, बुधराम सिंह, राम सिंह, मदन सिंह, धनराज सिंह, जनपद सदस्य जगत सिंह, सरपंच सुशीला सिंह. अखिलेश पटेल रीवा, राजकुमार सिंह, उग्रसेन आदि उपस्थित रहे। (MP News)

Updated on:

27 Aug 2025 10:38 am

Published on:

27 Aug 2025 10:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / सरकार और उद्योगपतियों से सीधी लड़ाई का ऐलान, आदिवासियों ने कहा- करेंगे उग्र आंदोलन

