सरकार और उद्योगपतियों से सीधी लड़ाई का ऐलान, आदिवासियों ने कहा- करेंगे उग्र आंदोलन

प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखु, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. एके खान कटनी, प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल, प्रदेश सचिव निसार आलम्, मऊगंज अध्यक्ष अजय कुमार पटेल ने किया। समर्थन में इंडिया गठबंधन एवं जन संगठनों की ओर पूर्व विधायिक सरस्वती सिंह. जिला पंचायत सदस्य सोमदेव ब्रह्म, लल्लू साहब, राजेश प्रताप सिंह, लवलेश सिंह, सुदामा कुशवाहा, मनोज शाह, सूर्या द्विवेदी, उर्मिला रावत, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, रतीभान प्रसाद, संदीप शाह, पार्वती पनिका, जनपद सदस्य, जिपं सदस्य पप्पू गीता यादव, सुनील जायसवाल, सुनील देव राजन, दल प्रताप सिंह, सरपंच दरोगा सिंह, बुधराम सिंह, राम सिंह, मदन सिंह, धनराज सिंह, जनपद सदस्य जगत सिंह, सरपंच सुशीला सिंह. अखिलेश पटेल रीवा, राजकुमार सिंह, उग्रसेन आदि उपस्थित रहे। (MP News)