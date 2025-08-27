Patrika Expose: सरकारी योजना में बड़ा खेल, रेलवे कर्मचारी से होटल मालिक तक के पास BPL कार्ड

पत्रिका ने ऐसे 2968 परिवारों को खोजा जो वास्तव में गरीब नहीं है। इनमें से 2625 परिवार ऐसे मिले जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है। बावजूद इसके ये बीपीएल सूची में बने हुए हैं। 20 परिवारों का सालाना टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है और ये जीएसटी का भुगतान भी करते हैं। 323 ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में संचालक सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन हर महीने सस्ते अनाज की लाइन में खड़े होकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। (MP News)