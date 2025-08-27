Patrika LogoSwitch to English

सतना

Patrika Expose: सरकारी योजना में बड़ा खेल, रेलवे कर्मचारी से होटल मालिक तक के पास BPL कार्ड

MP News- सरकारी योजना में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि रेलवे कर्मचारी, होटल मालिक जैसे संपन्न लोगों के पास तक बीपीएल कार्ड मिले हैं और गरीबों का राशन लगातार डकारा जा रहा है।

सतना

Akash Dewani

Aug 27, 2025

bpl card scam patrika expose satna mp news
bpl card scam patrika expose satna (फोटो- सोशल मीडिया)

BPL Card Scam- गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने की सरकारी योजना की चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। सतना जिले में बीपीएल सूची में ऐसे-ऐसे नाम दर्ज है, जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। कोई रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहा, कोई बड़े होटाल का मालिक है, तो कोई मंडी में करोड़ों का कारोबार करता है। हकीकत में ये लोग आलीशान मकानों में रहते हैं। चार-पहिया गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन सरकारी राशन का मोह नहीं छोड़ पा रहे। (MP News)

पत्रिका ने की पड़ताल, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

पत्रिका ने ऐसे 2968 परिवारों को खोजा जो वास्तव में गरीब नहीं है। इनमें से 2625 परिवार ऐसे मिले जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है। बावजूद इसके ये बीपीएल सूची में बने हुए हैं। 20 परिवारों का सालाना टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है और ये जीएसटी का भुगतान भी करते हैं। 323 ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में संचालक सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन हर महीने सस्ते अनाज की लाइन में खड़े होकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। (MP News)

पत्रिका की पड़ताल में सामने आए गरीब


  1. ग्राम पंचायत पिंडरा निवासी अनुसुईया प्रजापति समग्र आईडी 154245327 गरीबी रेखा की सूची में शामिल है। जबकि अनसुइया रेलवे में पदस्थ हैं। इनके पिता देवीदयाल प्रजापति पिंडरा ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं। इसके बाद भी सरकारी राशन का मोह परिजनों को नहीं छूट रहा।




  2. ग्राम पंचायत अमकुई निवासी नितिन अग्रवाल भी बीपीएल में हैं। जबकि, इनकी आमदनी साल में 6 लाख रुपए से अधिक है। इनकी समग्र आईडी 198794144 है। इनकी बारा फत्थर नागौद में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने खाद-बीज की दुकान है। इनके मां के नाम पर अर्चना नहिला स्व सहायता का संचालन हो रहा है। अभी पिछले दो सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं धान की खरीची भी की है। इस परिवार में दो पहिया और चार पहिया वाहन भी हैं।




  3. नगर पंचायत बिरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक-3 निवासी अजय कुमार अग्रवाल भी गरीबी रेखा की सूची में हैं। भारत सरकार से समग्र आईडी 116892560 को भी ट्रेस किया गया है। इनकी आमदनी 6 लाख रुपए सालाना से अधिक है। अजय कुमार अग्रवाल की बिरसिंहपुर बस स्टैंड में छप्पन भोग नाम से बड़ी होटल है। वार्ड क्रमांक 3 में एक मकान बना है, दूसरा निर्माणाधीन है।




  4. उमेश कुमार गुप्ता पिता फूलचंद्र गुप्ता निवासी बिरसिंहपुर वार्ड क्रमांक-4 भी गरीब हैं। इनकी समा आईडी 100698354 है। यास कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं। इनकी सालाना आगवनी 6 लाख रुपए से अधिक है। फिर भी सरकारी राशन का लाभउठा रहे हैं।




  5. चित्रकूट विधानसभा के युवा कांग्रेस नेता भी सरकारी राशन की मदव के भरोसे हैं। बिरसिंहपुर वार्ड क्रमांक-3 के निवासी अंक देव सिंह की समग्र आईडी 113100555 है। इनके पास स्वयं का भकान है। जेसीबी व डंपर भी चलवाते हैं।




  6. नगर पंचायत बिरसिंहपुर के वार्ड 4 के ओम प्रकाश केसरवानी समग्र आईडी 100799465 भी बीपीएल के बावरे में हैं। इन्हें भी हर महीने सरकारी राशन की मदद मिल रही है। जबकि इनकी कपड़े की दुकान है।




  7. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 22 पटेल नर्सिंग होम के समीप निवासी सौरय जैन सालाना 25 लाख रुपए से अधिक का व्यापार करते हैं। समग्र आईडी 195297539 में यह जानकारी सामने आई है। जबकि हकीकत में कृषि उपज मंडी में इनकी 2 फर्म पर किसानों से अनाज की खरीदी की जाती है। जैन ट्रेडर्स और सिद्धि इंटरप्राइजेज में करोड़ों रुपए के व्यापार का टर्न ओवर होता है। इन्हें भी सरकारी राशन की जरूरत पड़ रही है।




  8. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 6 निवासी पुष्पा वत्ता पति गोपाल बत्ता समग्र आईडी 120791106 भी सरकारी राशन का लाम ले रही है। पुष्मा स्वयं बोनांजा स्कूल में शिक्षिका है, जबकि इनके पति के नाम पर चाकलेट कंपनी की डीलरशिप है। पत्रिका ने बता की तो पता चला कि व्याधार बंद कर रहे हैं। अभी पति-मानी जॉब में हैं। इनके व्यापार की सीमा मी 25 लाख से अधिक है।




  9. नगर पंचायत कोठी बार्ड क्रमांक-6 निवासी शुभम गर्ग राना आईडी 10/686335 भी बीपीएल की श्रेणी में है। इन्हें सरकारी राशन की सबच मिल रही है, जबकि इनके व्यापार का सालाना 25 लाख से अधिक का टर्नओवर है। शुभम की खेरनाई रोड पर शिवशक्ति हार्डवेयर के नाम की हार्डवेयर और सेनेट्री की दुकान है। उसने हर साल लाखों का कारोबार होता है।




  10. ग्राम कंदवा निवासी रजनीश तिवारी समग्र आईडी 160236285 भी गरीबी रेखा का लाभ उठा रहे हैं। ये जीएसटी के वायरे व 25 लाख से अधिक के व्यापार के बावले में हैं। इनके पिता नगर निगम सतना में लिपिक के पद से सेवानिवत्त हुए थे। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी बीपीएल का लाभ उता रहे हैं।

कलेक्टर ने कहा ये….

कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कहा कि यह गंभीर मामला है। सूची के परीक्षण में जो भी अपात्र है उन सभी के नाम हटवाए जाएंगे। साथ ही जिन्होंने इनके नाम जोड़े हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। (MP News)

Published on:

27 Aug 2025 10:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / Patrika Expose: सरकारी योजना में बड़ा खेल, रेलवे कर्मचारी से होटल मालिक तक के पास BPL कार्ड

