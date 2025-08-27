Patrika Expose: सरकारी योजना में बड़ा खेल, रेलवे कर्मचारी से होटल मालिक तक के पास BPL कार्ड

BPL Card Scam- गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने की सरकारी योजना की चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। सतना जिले में बीपीएल सूची में ऐसे-ऐसे नाम दर्ज है, जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। कोई रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहा, कोई बड़े होटाल का मालिक है, तो कोई मंडी में करोड़ों का कारोबार करता है। हकीकत में ये लोग आलीशान मकानों में रहते हैं। चार-पहिया गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन सरकारी राशन का मोह नहीं छोड़ पा रहे। (MP News)
पत्रिका ने ऐसे 2968 परिवारों को खोजा जो वास्तव में गरीब नहीं है। इनमें से 2625 परिवार ऐसे मिले जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है। बावजूद इसके ये बीपीएल सूची में बने हुए हैं। 20 परिवारों का सालाना टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है और ये जीएसटी का भुगतान भी करते हैं। 323 ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में संचालक सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन हर महीने सस्ते अनाज की लाइन में खड़े होकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। (MP News)
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कहा कि यह गंभीर मामला है। सूची के परीक्षण में जो भी अपात्र है उन सभी के नाम हटवाए जाएंगे। साथ ही जिन्होंने इनके नाम जोड़े हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। (MP News)