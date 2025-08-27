28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

mp weather update: मध्य प्रदेश में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने बुधवार को किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, कई जिलों में बूंदाबांदी और हलकी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसके चलते प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में फिर से तेज बारिश (heavy rain) का दौर शुरू होगा।
मंगलवार को जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट और नर्मदापुरम के तवा बांध के 3 गेट खोले गए। तवा डैम से करीब 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके लिए तीन गेट दो-दो फीट की ऊंचाई तक खोले गए। मंदसौर जिले में शिवना नदी नाहरगढ़-बिल्लोद पुलिया के ऊपर से बह गई। भानपुरा में बड़ा महादेव मंदिर के पास का झरना भी बहने लगा है।
रतलाम में मंगलवार को करीब सवा इंच बारिश दर्ज की गई। वहीँ, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, खजुराहों, नौगांव और उमरिया में हल्की बारिश हुई। रतलाम और मंदसौर में झमाझम बारिश से सड़कों और चौराहों में जलभराव की स्थित बन गई। बारिश के आंकड़ों के अनुसार, गुना जिले में सबसे ज्यादा 53.3 इंच पानी गिर चुका है। इसके बाद मंडला में 52.8 इंच, अशोकनगर में 50.5 इंच और श्योपुर में 49.9 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीँ, सबसे कम बारिश वाले जिले इंदौर संभाग में ही हैं। इंदौर में अब तक केवल 16.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है की 28, 29 और 30 अगस्त को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बुधवार को हालांकि, इंदौर और भोपाल समेत कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। (monsoon news)