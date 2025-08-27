28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

रतलाम में मंगलवार को करीब सवा इंच बारिश दर्ज की गई। वहीँ, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, खजुराहों, नौगांव और उमरिया में हल्की बारिश हुई। रतलाम और मंदसौर में झमाझम बारिश से सड़कों और चौराहों में जलभराव की स्थित बन गई। बारिश के आंकड़ों के अनुसार, गुना जिले में सबसे ज्यादा 53.3 इंच पानी गिर चुका है। इसके बाद मंडला में 52.8 इंच, अशोकनगर में 50.5 इंच और श्योपुर में 49.9 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीँ, सबसे कम बारिश वाले जिले इंदौर संभाग में ही हैं। इंदौर में अब तक केवल 16.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है।