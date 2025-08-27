Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

mp weather update: मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होने पर दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 27, 2025

27 august mp weather update heavy rain warning monsoon news
27 august mp weather update heavy rain warning monsoon news (Patrika.com)

mp weather update: मध्य प्रदेश में इस समय बारिश का स्ट्रांग सिस्टम कमजोर पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने बुधवार को किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, कई जिलों में बूंदाबांदी और हलकी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसके चलते प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में फिर से तेज बारिश (heavy rain) का दौर शुरू होगा।

बांधो के गेट खुले, नदियां उफान पर

मंगलवार को जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट और नर्मदापुरम के तवा बांध के 3 गेट खोले गए। तवा डैम से करीब 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके लिए तीन गेट दो-दो फीट की ऊंचाई तक खोले गए। मंदसौर जिले में शिवना नदी नाहरगढ़-बिल्लोद पुलिया के ऊपर से बह गई। भानपुरा में बड़ा महादेव मंदिर के पास का झरना भी बहने लगा है।

ये भी पढ़ें

MP में बनेगा 1000 करोड़ का ‘सेंट्रल विस्टा’, बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने दिखाई रुचि
भोपाल
bhopal central vista project burj khalifa architects final race 29 august mp news

कई जिलों में बारिश का असर

रतलाम में मंगलवार को करीब सवा इंच बारिश दर्ज की गई। वहीँ, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, खजुराहों, नौगांव और उमरिया में हल्की बारिश हुई। रतलाम और मंदसौर में झमाझम बारिश से सड़कों और चौराहों में जलभराव की स्थित बन गई। बारिश के आंकड़ों के अनुसार, गुना जिले में सबसे ज्यादा 53.3 इंच पानी गिर चुका है। इसके बाद मंडला में 52.8 इंच, अशोकनगर में 50.5 इंच और श्योपुर में 49.9 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीँ, सबसे कम बारिश वाले जिले इंदौर संभाग में ही हैं। इंदौर में अब तक केवल 16.3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है।

28 से फिर बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है की 28, 29 और 30 अगस्त को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बुधवार को हालांकि, इंदौर और भोपाल समेत कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। (monsoon news)

ये भी पढ़ें

दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट
भोपाल
Bhopal Indore greenfield sixlane expressway work resume mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.