इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में मैनेजर से मारपीट और तोड़फोड़, रौंगटे खड़े करने वाला CCTV वायरल

बता दें कि, तीनों हमलावर युवक अचानक ऑफिस में घुस आए और वहां मौजूद कंपनी के मैनेजर आकाश चौरसिया के साथ जमकर मारपीट शुरु कर दी। इस दौरान ऑफिस में काम कर रही दो अन्य युवतियों को भी बाहर जाने से रोके जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि, हमलावरों ने ऑफिस के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त किया है। लाठी डंडे से हुई मारपीट के चलते आकाश चौरसिया का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि उनके शरीर पर भी कई गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। मारपीट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं।