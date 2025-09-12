‘मेरे काम पर जाते ही पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है, उन दोनों की शादी करवा दीजिए’…

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाने की गुहार पुलिस से लगाई है। पीड़ित पति का कहना है कि वो पत्नी के अफेयर और प्रताड़ना से तंग आ चुका है, कुछ कहता है तो पत्नी मारपीट करने लगती है और जान से मारने की धमकी देती है। अच्छा होगा कि वो अपने प्रेमी से शादी कर ले जिससे कि मेरी और मेरे बच्चों की तो जान बच जाएगी। पुलिस ने पीड़ित पति का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी का अफेयर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से चल रहा है। वो जब भी घर से काम के लिए बाहर जाता हैतो पत्नी प्रेमी राजेश को घर पर बुला लेती है। बच्चों को घर से बाहर कर देती है और उसने दोनों को रंगेहाथों भी पकड़ा है। जब उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वो विवाद करने लगी। अब तो हालात ये हैं कि पत्नी खुलकर अपने प्रेमी राजेश के साथ रहने की बात कहती है और कुछ कहो तो मुझे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। मैं पत्नी के अफेयर और प्रताड़ना से तंग आ चुका हूं।
पीड़ित पति ने पुलिस को आवेदन देते हुए गुहार लगाई है कि पुलिस उसकी पत्नी की शादी उसके प्रेमी राजेश कुमार से करा दे जिससे कि वो एक साथ रह सकें और मैं और मेरे बच्चे अलग अपनी जिंदगी बिता सकें। पति ने बताया कि उसकी शादी साल 2008 मे सोनभद्र में हुई थी। शादी को 17 साल हो चुके हैं। उनके चार बच्चे हैं जिनमें 16 साल का सबसे बड़ा बेटा है और उससे छोटी 14 साल की बेटी है जबकि 11-11 साल की दो जुड़वां बेटियां भी हैं। करीब 10 साल पहले वो पत्नी को लेकर सिंगरौली आया था और यहां निजी पावर प्लांट में नौकरी कर रहा है।