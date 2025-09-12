‘मेरे काम पर जाते ही पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है, उन दोनों की शादी करवा दीजिए’…

पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी का अफेयर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से चल रहा है। वो जब भी घर से काम के लिए बाहर जाता हैतो पत्नी प्रेमी राजेश को घर पर बुला लेती है। बच्चों को घर से बाहर कर देती है और उसने दोनों को रंगेहाथों भी पकड़ा है। जब उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वो विवाद करने लगी। अब तो हालात ये हैं कि पत्नी खुलकर अपने प्रेमी राजेश के साथ रहने की बात कहती है और कुछ कहो तो मुझे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। मैं पत्नी के अफेयर और प्रताड़ना से तंग आ चुका हूं।