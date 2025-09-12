Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिंगरौली

‘मेरे काम पर जाते ही पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है, उन दोनों की शादी करवा दीजिए’…

mp news: पति ने पुलिस को आवेदन देकर पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करवाने की मांग की है, पति का कहना है कि उनकी शादी हो जाएगी तो उसकी व उसके बच्चों की जान बच जाएगी...।

सिंगरौली

Shailendra Sharma

Sep 12, 2025

singrauli
husband request marriage of wife and boyfriend (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाने की गुहार पुलिस से लगाई है। पीड़ित पति का कहना है कि वो पत्नी के अफेयर और प्रताड़ना से तंग आ चुका है, कुछ कहता है तो पत्नी मारपीट करने लगती है और जान से मारने की धमकी देती है। अच्छा होगा कि वो अपने प्रेमी से शादी कर ले जिससे कि मेरी और मेरे बच्चों की तो जान बच जाएगी। पुलिस ने पीड़ित पति का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

'काम पर जाते ही प्रेमी को घर बुला लेती है पत्नी'

पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी का अफेयर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से चल रहा है। वो जब भी घर से काम के लिए बाहर जाता हैतो पत्नी प्रेमी राजेश को घर पर बुला लेती है। बच्चों को घर से बाहर कर देती है और उसने दोनों को रंगेहाथों भी पकड़ा है। जब उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वो विवाद करने लगी। अब तो हालात ये हैं कि पत्नी खुलकर अपने प्रेमी राजेश के साथ रहने की बात कहती है और कुछ कहो तो मुझे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। मैं पत्नी के अफेयर और प्रताड़ना से तंग आ चुका हूं।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, बोलीं- गलती हो गई..
इंदौर
indore

'पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दो'

पीड़ित पति ने पुलिस को आवेदन देते हुए गुहार लगाई है कि पुलिस उसकी पत्नी की शादी उसके प्रेमी राजेश कुमार से करा दे जिससे कि वो एक साथ रह सकें और मैं और मेरे बच्चे अलग अपनी जिंदगी बिता सकें। पति ने बताया कि उसकी शादी साल 2008 मे सोनभद्र में हुई थी। शादी को 17 साल हो चुके हैं। उनके चार बच्चे हैं जिनमें 16 साल का सबसे बड़ा बेटा है और उससे छोटी 14 साल की बेटी है जबकि 11-11 साल की दो जुड़वां बेटियां भी हैं। करीब 10 साल पहले वो पत्नी को लेकर सिंगरौली आया था और यहां निजी पावर प्लांट में नौकरी कर रहा है।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता का गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो लीक…
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / ‘मेरे काम पर जाते ही पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है, उन दोनों की शादी करवा दीजिए’…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.