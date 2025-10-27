Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Sirohi News: शिव मंदिर के पास निकला 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

गांव वालों का कहना है कि यह अजगर पहले भी इलाके में कई बार दिखाई दे चुका है और पूर्व में भी बकरियों को शिकार बना चुका है।

less than 1 minute read
सिरोही

image

Kamal Mishra

Oct 27, 2025

python in Sirohi

अजगर को दिखाती वन विभाग की टीम (फोटो-पत्रिका)

सिरोही। ग्राम पंचायत वीरवाड़ा के कोटड़ा गांव में एक 15 फीट लंबे अजगर ने नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चर रही बकरी को शिकार बना लिया। अजगर ने बकरी को अपने शिकंजे में जकड़कर मार दिया और निगलने की कोशिश कर रहा था, तभी मौके पर ग्रामीणों के पहुंचने से वह भाग नहीं पाया।

जानकारी के अनुसार, कोटड़ा निवासी रेगाराम देवासी की बकरी खेत में चर रही थी। इसी दौरान झाड़ियों से निकलकर आए विशाल अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बकरी की चीख सुनकर पास में मौजूद चरवाहे चेनाराम देवासी और जोताराम देवासी मौके पर पहुंचे और बकरी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजगर की ताकत के आगे वे असहाय रह गए। कुछ ही मिनटों में बकरी ने दम तोड़ दिया।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी सुरेश रावल और कालूराम देवासी ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पिंडवाड़ा से रेंजर प्रेमप्रकाश, सहायक वनपाल दीताराम, वनरक्षक पप्पाराम, जगदीश सिंह, महेंद्र कुमार और चुन्नीलाल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया।

जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया अजगर

अजगर को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ दिया। अजगर के पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गांव वालों का कहना है कि यह अजगर पहले भी इलाके में कई बार दिखाई दे चुका है और पूर्व में भी बकरियों को शिकार बना चुका है।

