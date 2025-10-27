Sirohi News: शिव मंदिर के पास निकला 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

जानकारी के अनुसार, कोटड़ा निवासी रेगाराम देवासी की बकरी खेत में चर रही थी। इसी दौरान झाड़ियों से निकलकर आए विशाल अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बकरी की चीख सुनकर पास में मौजूद चरवाहे चेनाराम देवासी और जोताराम देवासी मौके पर पहुंचे और बकरी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजगर की ताकत के आगे वे असहाय रह गए। कुछ ही मिनटों में बकरी ने दम तोड़ दिया।