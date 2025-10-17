Rajasthan: राजस्थान की इस नदी पर बनेगा 32 पिलर का नया पुल, 7.50 मीटर होगी चौड़ाई, खर्च होंगे 7 करोड़ 70 लाख

एआई तस्वीर
आबूरोड। ब्लॉक के पांडूरी-किवरली गांव मार्ग के बीच सुकड़ी नदी पर नया पुल बनाया जाएगा। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी तीन नवंबर को तकनीकी निविदा खुलेगी। पुल 32 पिलर का होगा और चौड़ाई 7.50 मीटर होगी। इस कार्य पर 7 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण का संशोधित प्रस्ताव भेजा था। इसमें पुल की चौड़ाई 8.40 मीटर और 11 करोड़ से अधिक खर्च होने का उल्लेख किया था। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की और पूर्व में भेजे प्रस्ताव के अंतर्गत स्वीकृत राशि में पुल निर्माण के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि पूर्व में विभाग ने 7.50 मीटर चौड़ाई के पुल निर्माण के लिए 7 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव भेजा था। अब इसी प्रस्ताव के अनुसार पुल का निर्माण होगा। बारिश में सुकड़ी नदी में पानी बहने पर कई दिनों तक किवरली व पांडूरी के बीच आवागमन बाधित हो जाता है। पुल निर्माण से लोगों को फायदा होगा।
पहले भेजे प्रस्ताव के तहत पांडूरी-किवरली के बीच नदी पर पुल बनाया जाएगा। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुल की चौड़ाई 7.50 मीटर होगी।
