Rajasthan: राजस्थान की इस नदी पर बनेगा 32 पिलर का नया पुल, 7.50 मीटर होगी चौड़ाई, खर्च होंगे 7 करोड़ 70 लाख

गौरतलब है कि पूर्व में विभाग ने 7.50 मीटर चौड़ाई के पुल निर्माण के लिए 7 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव भेजा था। अब इसी प्रस्ताव के अनुसार पुल का निर्माण होगा। बारिश में सुकड़ी नदी में पानी बहने पर कई दिनों तक किवरली व पांडूरी के बीच आवागमन बाधित हो जाता है। पुल निर्माण से लोगों को फायदा होगा।