Rajasthan Dam Overflow: मानसून ने लिया ब्रेक, फिर भी छलक गया राजस्थान का यह बांध, 19 पर चल रही चादर

शहर सहित जिले में गत सोमवार के बाद से बारिश नहीं हुई। पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी से खाली पड़े जलाशयों में पानी की आवक जारी है। जिले में हुई मानसून के दूसरे चरण की बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक होने से जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। शहर के मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध की भराव क्षमता 22.50 फीट है, जो बुधवार सुबह तक छलक गया। इसके अलावा जिले का 54.12 फीट भराव क्षमता वाला सबसे बड़ा बत्तीसा नाला बांध गत 6 अगस्त को छलक गया था, जिस पर निरंतर पानी की चादर चल रही है।