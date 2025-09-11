Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan Dam Overflow: मानसून ने लिया ब्रेक, फिर भी छलक गया राजस्थान का यह बांध, 19 पर चल रही चादर

Angor Dam: सिरोही जिला मुख्यालय का मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध वर्ष 2015 के बाद चौथी बार ओवरफ्लो हुआ है। 2017, 2022, 2023 व 2025 में बांध ओवरफ्लो हुआ।

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 11, 2025

Angor Dam
अणगोर बांध। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही जिले में पिछले तीन दिन से बारिश नहीं हुई, लेकिन गत दिनों हुई बारिश से जलाशयों में पानी की आवक अभी जारी है। अब शहर का मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध भी छलक गया। जिले के 30 में से 19 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। पानी की निरंतर आवक से जिले के कई बांध भी छलकने के कगार पर हैं। अणगोर बांध छलकने से किसानों के चेहरे खिल उठे।

शहर सहित जिले में गत सोमवार के बाद से बारिश नहीं हुई। पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी से खाली पड़े जलाशयों में पानी की आवक जारी है। जिले में हुई मानसून के दूसरे चरण की बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक होने से जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। शहर के मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध की भराव क्षमता 22.50 फीट है, जो बुधवार सुबह तक छलक गया। इसके अलावा जिले का 54.12 फीट भराव क्षमता वाला सबसे बड़ा बत्तीसा नाला बांध गत 6 अगस्त को छलक गया था, जिस पर निरंतर पानी की चादर चल रही है।

यहां भी चल रही चादर

वहीं जिले का 24 फीट भराव क्षमता वाले वेस्ट बनास बांध पर गत 10 दिनों से पानी की चादर चलने का क्रम जारी है। जिले में औसत बारिश 904.81 एमएम के मुकाबले 1005.52 एमएम बारिश हो चुकी है। यानी औसत की 111.13 प्रतिशत बारिश हो चुकी है।

8 वर्ष में चौथी बार हुआ ओवरफ्लो

सिरोही जिला मुख्यालय का मुख्य पेयजल स्रोत अणगोर बांध वर्ष 2015 के बाद बुधवार को चौथी बार ओवरफ्लो हुआ है। 2015 के बाद 2017, 2022, 2023 व 2025 में बांध ओवरफ्लो हुआ। वर्ष 2024 में छलकने से मात्र 1 फीट रह गया था।

Updated on:

11 Sept 2025 04:33 pm

Published on:

11 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Dam Overflow: मानसून ने लिया ब्रेक, फिर भी छलक गया राजस्थान का यह बांध, 19 पर चल रही चादर

