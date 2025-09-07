Mount Abu: तेज बारिश का दिखा असर, माउंट आबू मार्ग में सड़क धंसी, खिसका मलबा, बड़े वाहनों का प्रवेश बंद

वहीं सिरोही जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में शनिवार शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार अलसुबह तक जारी रहा। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश चलती रही। वहीं रविवार को दिनभर बादल छाए रहे तथा कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई। जिले में हुई अच्छी बारिश के बाद नदी नालों में वेग से पानी बहा। अच्छी बारिश से जिले के छोटे बड़े 30 बांधों में से 15 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। जल संसाधन खण्ड सिरोही के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में जिले में सर्वाधिक पिण्डवाडा क्षेत्र में 134 एमएम यानी 5.27 इंच बारिश दर्ज की गई।