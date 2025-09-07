Mount Abu: तेज बारिश का दिखा असर, माउंट आबू मार्ग में सड़क धंसी, खिसका मलबा, बड़े वाहनों का प्रवेश बंद

राजस्थान के सिरोही के पर्यटन स्थल माउंट आबू आवागमन के एकमात्र मुख्य मार्ग आबू रोड-माउंट आबू मार्ग पर तेज बारिश से तीन जगह सड़क से मलबा खिसकने से सड़क धंस गई। माउंट आबू मार्ग पर सातघूम और उसके आस-पास तीन स्थानों पर खाई की तरफ सड़क धंस गई।
ऐसे में वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी आदेश तक भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वीकेंड पर माउंट आबू आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटे वाहन निकलते रहे।
वहीं सिरोही जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में शनिवार शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार अलसुबह तक जारी रहा। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश चलती रही। वहीं रविवार को दिनभर बादल छाए रहे तथा कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई। जिले में हुई अच्छी बारिश के बाद नदी नालों में वेग से पानी बहा। अच्छी बारिश से जिले के छोटे बड़े 30 बांधों में से 15 बांधों पर पानी की चादर चल रही है। जल संसाधन खण्ड सिरोही के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में जिले में सर्वाधिक पिण्डवाडा क्षेत्र में 134 एमएम यानी 5.27 इंच बारिश दर्ज की गई।
वहीं जिला मुख्यालय पर 81 एमएम यानी 3.18 इंच बारिश दर्ज की गई है। रविवार अलसुबह तक हुई बारिश से नदी-नालों में तीव्र वेग से पानी बहने का क्रम जारी रहा। सडक़ें व आम रास्ते भी पानी से लबालब हो गए। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को शाम तक आसमान में काले बादल छाए रहे।