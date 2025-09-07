Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Dam Overflow: राजस्थान में पहली बार ओवरफ्लो हुआ यह बांध, ग्रामीणों ने की पूजा-अर्चना, गुड़-नारियल का प्रसाद बांटा

जल संसाधन विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक आबूरोड में 17 एममए व देलदर में 62 एममए बारिश दर्ज की गई।

सिरोही

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

Batisa Nala Dam Overflow
बत्तीसा नाला बांध। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही के आबूरोड ब्लॉक के देलदर गांव के निकट नवनिर्मित बत्तीसा नाला बांध बनने से पहली बार ओवरफ्लो हो गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बांध की पूजा-अर्चना की। लोगों को गुड़ और नारियल का प्रसाद बांटा।

विधायक रहे मौजूद

16.50 मीटर भराव क्षमता के बांध के छलकने को लेकर सुबह से ग्रामीण काफी उत्सुक थे। पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन को भी बांध पर चादर चलने की उम्मीद थी, जो पूरी हुई। इस मौके पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया, देलदर तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, विकास अधिकारी पुखराज सरेल, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अशोक पुरोहित, आरआई संपतसिंह समेत अन्य कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद थे।

आबूरोड व आसपास के गांवों में लोगों को किया अलर्ट

बत्तीसा बांध के ओवरफ्लो होने, पहले से ओवरफ्लो चल रहे पश्चिमी बनास बांध व भूला बांध के कारण बत्तीसा नदी, पश्चिमी बनास नदी व सुकड़ी नदी तथा बरसाती नालों में पानी की जबरदस्त आवक बढ़ गई। इसको ध्यान में रखकर प्रशासन ने नदियों के तट पर बसे आबूरोड शहर व आसपास के ओर, किंवरली, डेरना, देलदर, मोरथला, तरतोली गांव के लोगों को अनाउंस करवाकर अलर्ट कर दिया।

यह वीडियो भी देखें

प्रशासन लोगों से नदी और नालों के पास नहीं जाने व किसी तरह की गतिविधि नहीं करने की अपील की गई है। इधर, जल संसाधन विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक आबूरोड में 17 एममए व देलदर में 62 एममए बारिश दर्ज की गई।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

07 Sept 2025 03:02 pm

