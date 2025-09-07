Dam Overflow: राजस्थान में पहली बार ओवरफ्लो हुआ यह बांध, ग्रामीणों ने की पूजा-अर्चना, गुड़-नारियल का प्रसाद बांटा

16.50 मीटर भराव क्षमता के बांध के छलकने को लेकर सुबह से ग्रामीण काफी उत्सुक थे। पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन को भी बांध पर चादर चलने की उम्मीद थी, जो पूरी हुई। इस मौके पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया, देलदर तहसीलदार डूंगरमल पुरोहित, विकास अधिकारी पुखराज सरेल, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अशोक पुरोहित, आरआई संपतसिंह समेत अन्य कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद थे।