बीकानेर को दहलाने की साजिश नाकाम, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 कुख्यात गुर्गे हथियारों सहित गिरफ्तार

जांच में पता चला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हैरी बॉक्सर के लगातार संपर्क में थे और किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे थे। श्रवणसिंह सोडा गुजरात के गांधीनगर थाने में अपहरण और फिरौती के मामले में भी वांछित था। कुछ दिन पहले खाजूवाला में इसके गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हैरी बॉक्सर के खिलाफ संगठित अपराध और शस्त्र अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।