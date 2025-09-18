Rajasthan Weather: माउंट के मौसम में घुलने लगी ठंडक, वादियों में धुंध; सैलानी खुश

आसमान में सवेरे से ही बादलों ने डेरा डाल दिया। जिसके चलते सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहने से वातावरण में ठंडक बनी रही। पर्यटकों ने सवेरे चाय, नाश्ता आदि का सेवन करने के बाद पर्यटन स्थलों के दीदार को रुख किया। जिसके चलते क्षेत्र के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करते हुए पर्यटन यात्रा के हसीन पलों को यादगार बनाया। अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा।