सिरोही

Rajasthan Weather: माउंट के मौसम में घुलने लगी ठंडक, वादियों में धुंध; सैलानी खुश

Mount Abu Weather: पहाड़ों के मध्य बसे माउंट आबू की सडक़ों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए पर्यटकों ने आसमान से उतरते बादलों के आकर्षक नजारे कैमरे में कैद किए।

सिरोही

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

Mount-Abu-Weather
माउंट आबू में छाई धुंध। फोटो: पत्रिका

माउंट आबू। देश के विभिन्न हिस्सों से अर्बुदांचल की हसीन वादियों का दीदार करने आए पर्यटक माउंट आबू के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे हैं। सवेरे पहाड़ों को अपने आंचल में लेती धुंध के मनमोहक नजारे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।

पहाड़ों के मध्य बसे माउंट आबू की सडक़ों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए पर्यटकों ने आसमान से उतरते बादलों के आकर्षक नजारे कैमरे में कैद किए। भ्रमणकारियों ने नक्की झील परिक्रमा पथ, अनादरा प्वाइंट की ओर से जाने वाले सड़क मार्ग, वन्य क्षेत्र के इर्दगिर्द की पगडंडियों पर भ्रमण करते हुए मौसम की ताजगी का लुत्फ उठाया।

मौसम में घुली ठंडक

आसमान में सवेरे से ही बादलों ने डेरा डाल दिया। जिसके चलते सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहने से वातावरण में ठंडक बनी रही। पर्यटकों ने सवेरे चाय, नाश्ता आदि का सेवन करने के बाद पर्यटन स्थलों के दीदार को रुख किया। जिसके चलते क्षेत्र के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करते हुए पर्यटन यात्रा के हसीन पलों को यादगार बनाया। अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा।

18 Sept 2025 02:33 pm

