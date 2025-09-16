Ahmedabad Builder Murder: बिजनेस पार्टनर ने ही दे दी मर्डर की सुपारी, 100 CCTV खंगालने के बाद राजस्थान से पकड़ा आरोपी

Murder Case: गुजरात अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में एक बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने राजस्थान के सिरोही से एक नाबालिग सहित 3 शूटरों को पकड़ा। पुलिस 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची। जांच में पता चला कि पूर्व बिजनेस पार्टनर ने 50 हजार रुपए की सुपारी देकर यह हत्या करवाई। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर की रात को पाटीदार समाज के नेता और बिल्डर हिम्मतभाई का शव विराटनगर ब्रिज के नीचे उनकी कार से बरामद किया था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था।