Ahmedabad Builder Murder: बिजनेस पार्टनर ने ही दे दी मर्डर की सुपारी, 100 CCTV खंगालने के बाद राजस्थान से पकड़ा आरोपी

Murder Case: गुजरात अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में एक बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने राजस्थान के सिरोही से एक नाबालिग सहित 3 शूटरों को पकड़ा। पुलिस 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची। जांच में पता चला कि पूर्व बिजनेस पार्टनर ने 50 हजार रुपए की सुपारी देकर यह हत्या करवाई। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर की रात को पाटीदार समाज के नेता और बिल्डर हिम्मतभाई का शव विराटनगर ब्रिज के नीचे उनकी कार से बरामद किया था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था।
हिम्मतभाई के बेटे धवल ने बताया कि 13 सितंबर को दोपहर 3 बजे से उनके पिता का फोन स्विच ऑफ था। शाम 7.30 बजे तक संपर्क न होने पर परिवार ने खोजबीन शुरू की। रात 9 बजे विराटनगर चार रास्ता के पास उनकी कार मिली। कार में खून से सने रूमाल के पास उनकी कार मिली। खून से सना रूमाल देखकर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने कार की डिक्की खोली तो अंदर हिम्मतभाई का शव मिला।
ओढव थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखा कि आरोपी कार को ब्रिज के नीचे छोड़कर एक बाइक पर बैठकर फरार हुए थे। पुलिस टीम ने बाइक के मालिक को ढूंढा, जिसने बताया कि उसने बाइक अपने दोस्त को दी थी।
टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी अमीरगढ़ बॉर्डर पार करके राजस्थान में दाखिल हुए हैं। सूचना मिलते ही एक टीम रवाना की गई और बनासकांठा एसपी को भी सूचित किया गया। स्थानीय पुलिस की मदद से रविवार शाम को तीनों आरोपियों को सिरोही के पास से धर दबोचा।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिरोही के जावाल निवासी के रूप में हुई। पूछताछ के बाद पुलिस ने राहुल व पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया कि हिम्मतभाई की हत्या सुपारी लेकर की।
बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ निकोल में 3 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर है। इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज की गई थी। धवल रुदाणी ने मनसुख के बेटे किंजल लाखाणी के खिलाफ सीआईडी क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप है कि किंजल ने हिम्मतभाई के लेटरहेड का दुरुपयोग कर बैंक से 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए और कई दुकानें अवैध रूप से बेच दी। इसी रंजिश के चलते मनसुख लाखाणी ने हिम्मतभाई को रास्ते से हटाने का फैसला किया और अपने पूर्व गार्ड राहुल राठौड़ को 50 हजार की सुपारी देकर यह हत्या करवा दी।