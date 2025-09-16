Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

Ahmedabad Builder Murder: बिजनेस पार्टनर ने ही दे दी मर्डर की सुपारी, 100 CCTV खंगालने के बाद राजस्थान से पकड़ा आरोपी

Rajasthan News: पूर्व बिजनेस पार्टनर ने 50 हजार रुपए की सुपारी देकर यह हत्या करवाई। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर की रात को पाटीदार समाज के नेता और बिल्डर हिम्मतभाई का शव विराटनगर ब्रिज के नीचे उनकी कार से बरामद किया था।

सिरोही

Akshita Deora

Sep 16, 2025

फोटो: पत्रिका

Murder Case: गुजरात अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में एक बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने राजस्थान के सिरोही से एक नाबालिग सहित 3 शूटरों को पकड़ा। पुलिस 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची। जांच में पता चला कि पूर्व बिजनेस पार्टनर ने 50 हजार रुपए की सुपारी देकर यह हत्या करवाई। पुलिस ने बताया कि 13 सितंबर की रात को पाटीदार समाज के नेता और बिल्डर हिम्मतभाई का शव विराटनगर ब्रिज के नीचे उनकी कार से बरामद किया था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था।

हिम्मतभाई के बेटे धवल ने बताया कि 13 सितंबर को दोपहर 3 बजे से उनके पिता का फोन स्विच ऑफ था। शाम 7.30 बजे तक संपर्क न होने पर परिवार ने खोजबीन शुरू की। रात 9 बजे विराटनगर चार रास्ता के पास उनकी कार मिली। कार में खून से सने रूमाल के पास उनकी कार मिली। खून से सना रूमाल देखकर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने कार की डिक्की खोली तो अंदर हिम्मतभाई का शव मिला।

ये भी पढ़ें

Jaipur: सिलेंडर बदलने को कहा तो बेरहम बेटे ने मां की मुक्कों से मार-मारकर कर दी हत्या, फूट-फूटकर रोते रहे सेना से सेवानिवृत्त पिता
जयपुर
image

100 सीसीटीवी फुटेज खंगाल पकड़े आरोपी

ओढव थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखा कि आरोपी कार को ब्रिज के नीचे छोड़कर एक बाइक पर बैठकर फरार हुए थे। पुलिस टीम ने बाइक के मालिक को ढूंढा, जिसने बताया कि उसने बाइक अपने दोस्त को दी थी।

टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी अमीरगढ़ बॉर्डर पार करके राजस्थान में दाखिल हुए हैं। सूचना मिलते ही एक टीम रवाना की गई और बनासकांठा एसपी को भी सूचित किया गया। स्थानीय पुलिस की मदद से रविवार शाम को तीनों आरोपियों को सिरोही के पास से धर दबोचा।

जावाल गांव के निकले हत्यारे, एक निरुद्ध

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिरोही के जावाल निवासी के रूप में हुई। पूछताछ के बाद पुलिस ने राहुल व पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया कि हिम्मतभाई की हत्या सुपारी लेकर की।

विवाद की जड़ करोड़ों की जमीन

बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ निकोल में 3 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर है। इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज की गई थी। धवल रुदाणी ने मनसुख के बेटे किंजल लाखाणी के खिलाफ सीआईडी क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप है कि किंजल ने हिम्मतभाई के लेटरहेड का दुरुपयोग कर बैंक से 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए और कई दुकानें अवैध रूप से बेच दी। इसी रंजिश के चलते मनसुख लाखाणी ने हिम्मतभाई को रास्ते से हटाने का फैसला किया और अपने पूर्व गार्ड राहुल राठौड़ को 50 हजार की सुपारी देकर यह हत्या करवा दी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मेट्रोमोनियल साइट की दोस्ती का हुआ खौफनाक अंत, प्रेमी ने ऐसे कर दिया प्रेमिका का मर्डर, दोनों करते थे सरकारी नौकरी
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Ahmedabad Builder Murder: बिजनेस पार्टनर ने ही दे दी मर्डर की सुपारी, 100 CCTV खंगालने के बाद राजस्थान से पकड़ा आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.