Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

पिता-पुत्र की मौत के बाद मचा हड़कंप, 7 मेडिकल टीमों ने 150 घरों का सर्वे कर 884 जनों की जांच की, 82 के लिए सैंपल

सीएमएचओ ने बताया कि ग्राम वालोरिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र है। मृतक व उनके परिजनों ने ना तो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर संपर्क किया और ना ही अन्य केन्द्र पर इलाज के लिए संपर्क किया।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 20, 2025

father and son died due to illness
सिरोही के जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती बच्चे। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा ब्लॉक में वालोरिया की सिलवाफली में बीमारी से पिता-पुत्र की मौत एवं परिवार के चार सदस्यों के बीमार होने के मामले ने जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। पिता-पुत्र की मौत के बाद उसी परिवार के तीन जने अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं।

इधर, मामला उजागर होने के बाद हरकत में आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों की जांच कर स्लाइड्स ली। 7 मेडिकल टीमों ने सिलवाफली व आसपास के 150 घरों में निवासरत 884 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की, जिसमें से 36 जने सर्दी, जुकाम व खांसी और 48 फोड़ा-फुंसी से पीड़ित मिले। मेडिकल टीमों ने मरीजों को दवाइयां दी और क्षेत्र में कुल 82 जनों के ब्लड सैंपल लिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल में चोरों ने जमकर की शराब पार्टी, फिर ASI पर आरोप लगा चिपकाए 11 पोस्टर
पाली
Theft in Pali government school

सीएमएचओ ने दी सफाई

सीएमएचओ ने बताया कि ग्राम वालोरिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र है। मृतक व उनके परिजनों ने ना तो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर संपर्क किया और ना ही अन्य केन्द्र पर इलाज के लिए संपर्क किया। मृतक अंगरेजाराम दो दिन बीमार होकर घर पर ही रहा। इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। इसी तरह बेटे की मौत हुई है। दोनों की मृत्यु इलाज के अभाव में नहीं होकर घर पर ही रहने से हुई है। सीएमएचओ ने कहा कि अवैध वसूली की शिकायत झूठी है।

सिरोही जिले में चिकित्सा व्यवस्था बदतर-लोढ़ा

इधर, बीमारी से पिता-पुत्र की मौत के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जिले में चिकित्सा व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम की तैयारी मानसून के आने से पहले शुरू होनी चाहिए थी, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने वीसी भी ली थी, सरकार की ओर से बड़े-बड़े दावे भी किए गए, लेकिन सिरोही जिले में हालात बदतर हैं।

यह वीडियो भी देखें

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों का काम मौसमी बीमारियों की रोकथाम की मॉनिटरिंग करना था, जबकि वो पिछले 6 माह से एफएसओ के साथ रहकर फूड सैम्पल एवं बंगाली अवैध प्रैक्टिस करने वालों पर कार्रवाई के नाम पर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। विभाग के पास गत सालों के आंकड़े रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि मौसमी बीमारियां किस क्षेत्र में ज्यादा फैलती है, इसके बावजूद आदिवासी बाहुल्य अंचल पिंडवाड़ा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पिता-पुत्र को बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जुलाई की भारी बारिश के बाद अब सूखे का संकट, जानें इन 12 जिलों में फसलों पर खतरा
जयपुर
बारिश का इंतजार करते किसान, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / पिता-पुत्र की मौत के बाद मचा हड़कंप, 7 मेडिकल टीमों ने 150 घरों का सर्वे कर 884 जनों की जांच की, 82 के लिए सैंपल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.