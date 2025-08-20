पिता-पुत्र की मौत के बाद मचा हड़कंप, 7 मेडिकल टीमों ने 150 घरों का सर्वे कर 884 जनों की जांच की, 82 के लिए सैंपल

सीएमएचओ ने बताया कि ग्राम वालोरिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र है। मृतक व उनके परिजनों ने ना तो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर संपर्क किया और ना ही अन्य केन्द्र पर इलाज के लिए संपर्क किया। मृतक अंगरेजाराम दो दिन बीमार होकर घर पर ही रहा। इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। इसी तरह बेटे की मौत हुई है। दोनों की मृत्यु इलाज के अभाव में नहीं होकर घर पर ही रहने से हुई है। सीएमएचओ ने कहा कि अवैध वसूली की शिकायत झूठी है।