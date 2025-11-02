Rajasthan: पेंशनर्स अलर्ट! बिजली बिल सालाना 24 हजार रुपए से ऊपर गया तो रुकेगी पेंशन की रकम

Big update regarding pension: राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशनधारकों की पेंशन की राह में अब बिजली का बिल भी परेशानी बनेगा। विभाग ने सालाना 24 हजार से अधिक बिजली बिल चुकाने वाले पेंशनर्स के दस्तावेजों की फिर से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसे पेंशनधारकों की पेंशन भी अस्थाई तौर पर बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। सिरोही जिले के 1.43 लाख पेंशनर्स का सत्यापन भी शुरू हो गया है।