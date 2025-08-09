किशोर संघवी स्वयं नहीं कर पाए उच्च शिक्षा ग्रहण लेकिन करोड़ों की लागत से भवन बनवाकर शिक्षा विभाग को सौंपा

हाल मुंबई प्रवासी डायमंड व्यवसायी, पावापुरी रिलिजियस ट्रस्ट के चेयरमैन संघवी ने जिले के रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर मां शांता बा की स्मृति में 5 करोड़ की लागत से मातुश्री शांता बा हजारीमलजी के पी संघवी राजकीय महाविद्यालय का भवन बनवाकर 4 वर्ष पहले सुपुर्द कर किया। 7 करोड़ रुपए से जिला मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविद्यालय भवन बनवाया। इसमें 350 से अधिक विद्यार्थी एलएलबी व एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं। रेवदर में अत्याधुनिक अस्पताल भवन बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए सरकार ने 10 बीघा भूमि चिह्नित कर ली।