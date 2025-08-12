Rajasthan: राजस्थान में फिर जानलेवा लम्पी वायरस की दस्तक, पशुपालकों में हड़कंप, मंगवाई गई 25 हजार वैक्सीन

लम्पी को लेकर पशुपालन विभाग ने 25 हजार वैक्सीन बाड़मेर से मंगवाई है। इसके साथ ही टीम की ओर से जिले में संचालित गोशालाओं में जाकर निरीक्षण कर लम्पी वायरस की जानकारी ली जा रही है। गोवंश में जरा भी लम्पी के लक्षण मिलने पर गोवंश को पशुपालन विभाग की ओर से आइसोलेट किया जा रहा है। पशुपालकों ने बताया कि दो साल पहले लम्पी रोग ने बहुत से गोवंश को चपेट में ले लिया था। इससे दूध उत्पादन की क्षमता कम होने के कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।